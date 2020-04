Temor por hambre marca inicio de segundo mes de COVID-19 en América

América inicia su segundo mes de lucha contra el coronavirus con Estados Unidos como mayor foco de la pandemia en el mundo, al superar este miércoles los 200.000 contagios, y con severas advertencias sobre la situación alimentaria en algunos países latinoamericanos.



"Países como Haití, Bolivia y Venezuela presentan altos índices de vulnerabilidad al ser economías de bajo ingreso, alta dependencia de la importación de alimentos y alta prevalencia de subnutrición", constató hoy el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica.



Una preocupación de la que también se hizo eco el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, entidad respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que pidió "no desatender la lucha contra el hambre" y no subir los precios de los alimentos durante la pandemia del COVID-19.



"En Latinoamérica y el Caribe no todo el mundo tiene los medios necesarios para alimentarse adecuadamente en un estado de cuarentena", y especialmente los sectores más vulnerables como los niños, adultos mayores y personas de menores ingresos, agregó.



FLORIDA SE SUMA A LA CUARENTENA



Tras registrarse en Brasil el 26 de febrero el primer caso de coronavirus en la región, América comenzó hoy el segundo mes completo de lucha contra la pandemia, día en el que EE.UU., el país más afectado por el COVIC-19, llegó a por lo menos 213.372 contagios (4.476 muertes), casi el doble que en Italia (110.574 casos), con Nueva York, centro de la pandemia mundial, previendo que el pico de casos en ese estado llegará a finales de abril.



El gobernador Andrew Cuomo calcula que la pandemia causará 16.000 muertos en su estado, donde ya hay 83.712 enfermos (17.215 más que en la víspera) y 1.941 fallecidos (391 más).



En Florida, por su parte, tras 87 muertos y cerca de 7.000 contagiados, el gobernador Ron DeSantis ordenó el confinamiento de sus ciudadanos, una medida que llevaba tiempo rehusando y que tomó tras varias conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los asesores de la Casa Blanca.



Hasta ahora, 34 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos de cuarentena, lo que supone que cerca de un 89 % de la población de EE.UU. (unos 291 millones de personas) se encuentra recluida.



ECUADOR PIDE ALIANZA GLOBAL



Mientras las medidas se endurecen en el norte ante el avance de la enfermedad, en Brasil, la nación latinoamericana más afectada (240 muertos, 39 más que el martes, y 6.836 casos, incluyendo el primer indígena infectado), el presidente Jair Bolsonaro volvió a cargar contra las cuarentenas impuestas por algunos gobernadores de su país y sugirió una amenaza de desabastecimiento que el propio Ministerio de Agricultura niega.



Sin embargo, el mandatario ultraderechista y que ha llegado a tildar de "gripecita" al coronavirus y ha apostado por normas más laxas, lanzó su mensaje de hoy por las redes sociales y no compareció a la cita obligada de todas las mañanas con sus seguidores frente a su residencia, que había mantenido hasta ahora pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En Ecuador, el número de víctimas mortales pasó de 75 a 93 en las últimas 24 horas, 52 de ellas en la región de Guayas, donde hubo problemas con abandono de cadáveres; y su presidente, Lenín Moreno, pidió este miércoles, junto a otros jefes de Estado, una alianza global contra la pandemia.



"Debemos formar una verdadera alianza global para movilizar el ingenio humano y la solidaridad", según la nota titulada "Cinco líderes mundiales: No es el momento de peleas geopolíticas", publicada en el el diario británico Financial Times y coescrita por Moreno y sus pares Frank-Walter Steinmeier (Alemania), Halimah Yacob (Singapur) SahleWork Zewde (Etiopía) y el rey Abdalá II bin Al Hussei (Jordania).



ONCE PAÍSES CON MÁS DE UN MILLAR DE CASOS



Chile superó hoy los 3.000 enfermos (3.031), mientras que Colombia, con 1.093 casos (17 de ellos fallecidos), se sumó al listado de países americanos con más de un millar de contagios, grupo en el que, además de los ya citados EE.UU., Brasil y Ecuador, también están Canadá (9.560), Perú (1.323), República Dominicana (1.284), México (1.215), Panamá (1.181) y Argentina (1.054), según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins.



El presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgó una ley que busca mantener los empleos que se suspendan por las medidas tomadas para afrontar la pandemia, librando al empleador de pagar total o parcialmente los sueldos de esos trabajadores, que irán con cargo al seguro de desempleo.



Por su parte Colombia, que permanecerá en cuarentena hasta el 13 de abril y que el martes pasó de la fase de contención del coronavirus a la de mitigación, se toma muy en serio la lucha contra la enfermedad, por lo que la Fiscalía General anunció que imputará cargos al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por falsedad en documento público al supuestamente omitir información al ingresar al palacio presidencial días antes de que fuera confirmado su positivo por COVID-19.



Además, el exjefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Gerardo Antonio Bermúdez, alias "Francisco Galán", liberado de la cárcel por el Gobierno para que ejerza como promotor de paz, pidió a esa guerrilla colombiana que el cese el fuego unilateral de un mes que comenzó hoy por la epidemia sea indefinido "para que impidamos que la peste, la guerra y el hambre se unos unan en una única circunstancia de la vida",



NUEVAS MEDIDAS EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE



En Cuba, que contabiliza 212 casos con 6 muertes, se comenzaron a realizar pruebas rápidas de forma masiva a los principales grupos de riesgo y la mayor parte de los 815 turistas españoles que permanecen allí decidieron no marcharse debido a sus vínculos familiares o sentimentales en el país, pese al cierre total de fronteras que entra en vigor este jueves.



El Gobierno cubano denunció hoy mismo que las restricciones del embargo de EE.UU. frustraron el donativo de mascarillas, ventiladores y pruebas para detectar el coronavirus enviado a la isla por la compañía china Alibaba.



En Panamá, el país centroamericano más afectado, solo mujeres hacían cola en supermercados de la capital tras entrar en vigencia una nueva restricción a la movilidad basada en el género de la población y que regirá por 15 días, un lapso considerado crítico para frenar la enfermedad, que ya deja 30 muertos.



A su vez, por tercer día consecutivo, los salvadoreños abarrotaron las agencias de diferentes bancos para cobrar un bono de 300 dólares otorgados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, que ya se ha cobrado la vida de una persona en su país, mientras que en Nicaragua el Gobierno destituyó sin dar explicaciones a la ministra de Salud, Carolina Dávila, en medio de la polémica sobre el supuesto mal manejo del COVID-19, que deja hasta ahora 5 casos "importados".