Trump duplica los militares y pone cerco a Venezuela por narcotráfico

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este miércoles "duplicar" el número de barcos militares y soldados en las costas de Latinoamérica para luchar contra el tráfico de drogas en el este del océano Pacífico y el mar del Caribe, lo que incluye Venezuela y México.



"Hoy EE.UU. está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. No dejaremos que los cárteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses", anunció el presidente en una rueda de prensa.



Trump detalló que las operaciones militares ya han comenzado, y que cuentan con el apoyo de otras 22 naciones, que aportarán efectivos castrenses e información de inteligencia.



"Estamos desplegando destructores navales, barcos de combate, helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera, duplicando nuestras capacidades en la región", afirmó Trump, que compareció flanqueado por los jefes militares de su Gobierno.



El objetivo de la operación serán los cárteles mexicanos y el círculo cercano al presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra el que la Justicia de EE.UU. presentó cargos la semana pasada por narcotráfico y por el que ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.



El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, indicó en la rueda de prensa que "el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela confía en los beneficios que le llegan de la venta de droga para mantener su poder opresor".



Los miembros del Gobierno explicaron que, en los últimos días, la inteligencia estadounidense detectó que grupos de narcotraficantes planeaban aprovecharse de la crisis generada por la pandemia del coronavirus para introducir más droga en el país.



Preguntado sobre por qué ha decidido lanzar ahora esta operación, Trump aludió a esos informes de inteligencia.



"Yo -dijo- veo cosas que no creerías, veo cosas que nadie creería, así que me reuní con el grupo que tengo aquí detrás y les dije: '¿Qué creéis que podemos hacer?' Y ellos creen que pueden interceptar la droga, que podemos interceptarla antes de que llegue a las costas".



Este martes, las autoridades estadounidenses anunciaron que habían descubierto un túnel de 600 metros en la frontera entre México y el estado de California (EE.UU.) y en el que había un cargamento de drogas valorado en 30 millones de dólares.



La semana pasada, la Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Maduro, pero este martes el Departamento de Estado propuso la creación de un Gobierno de transición en Venezuela que incluya a representantes de Maduro y del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de naciones.



Este anuncio sobre el despliegue militar en Latinoamérica se produjo en la rueda de prensa de prensa diaria de la Casa Blanca sobre el coronavirus, que ha dejado más de 200.000 contagios y más de 4.700 muertes en EE.UU.