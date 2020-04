Madrid asumirá las cuotas de autónomos de marzo y abril por Covid-19

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avanzado este miércoles que el próximo Consejo de Gobierno aprobará definitivamente asumir las cuotas de los autónomos afectados por la crisis del coronavirus que viven en la región correspondientes a los meses de marzo y abril.



Así lo ha expresado en un audio remitido a los medios de comunicación por la Comunidad de Madrid, tras la reunión del Consejo de Gobierno, por videoconferencia.



Aguado ha argumentado que la Comunidad de Madrid tiene que adoptar medidas como ésta porque el Gobierno de España no hizo ayer lo que esperaban millones de autónomos en este país, que no era una moratoria, sino una suspensión de las cantidades que deben ingresar a la Seguridad Social.



Una vez que ha comprobado que esta suspensión no se ha producido, el vicepresidente ha propuesto al Consejo de Gobierno asumir las cuotas de autónomos -afectados por la parálisis económica provocada por la crisis del coronavirus- que viven en la Comunidad de Madrid correspondientes a los meses de marzo y de abril.



La medida ha sido "bien acogida" por parte de todos los consejeros y "ahora lo que hay que hacer es poner en marcha todos los trámites burocráticos y administrativos necesarios para poder aprobarla definitivamente en el próximo Consejo de Gobierno", ha apuntado.



El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha indicado que la Consejería de Economía en coordinación con el Departamento de Hacienda están elaborando un plan de choque frente a esta crisis sanitaria y económica que ha provocado el COVID-19.



Ha reconocido que cada día que pasa la crisis se agrava no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde la perspectiva económica, por lo que ha destacado la importancia de actuar de forma prioritaria para "salvar vidas" y para preservar el mayor número de puestos de trabajo de autónomos y de pymes.



Aguado ha admitido que es muy complicado cuantificar cuál va a ser el impacto económico de esta crisis en las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, que hace estimaciones en función de cómo evolucionan los acontecimientos.



No obstante, ha afirmado que la pandemia no solamente está teniendo un efecto "devastador" desde el punto de vista sanitario, sino que también va a tener "devastador" para la economía.



Por ello, ha reafirmado el compromiso del Gobierno por hacer todo lo que esté en su mano para que los autónomos y las empresas no echen el cierre y por trabajar de forma coordinada para paliar los efectos de esta crisis, que serán "duros" para la economía, ya que la recuperación llevará meses.