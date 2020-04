Reino Unido registra un récord de 563 muertos por COVID-19 en un día

El Reino Unido ha registrado 563 muertos en un solo día por COVID-19, el máximo número hasta ahora, hasta alcanzar un total de 2.352 fallecidos por la enfermedad, según los datos publicados hoy por el ministerio de Sanidad británico.



Los infectados por el coronavirus ascienden a 29.474, con 4.324 casos detectados en las últimas 24 horas, mientras aumenta la presión sobre el Gobierno para incrementar el número de test diarios.



En el Reino Unido se han realizado 152.979 pruebas desde el inicio de la crisis sanitaria y esta semana se ha llegado a cerca de 8.000 diarias, aunque el Ejecutivo indicó la semana pasada que estaba listo para llevar a cabo 10.000 al día.



Un portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó hoy que se ha hecho la prueba del COVID-19 a unos 2.000 sanitarios del sistema público, mientras que se calcula que hay en torno a medio millón de ellos trabajando en primera línea en los hospitales británicos.



El Ejecutivo ha indicado que hay escasez de ciertas sustancias químicas y de bastoncillos médicos par realizar más tests, y asegura que está trabajando para incrementar los recursos disponibles.



Johnson permanece aislado en su residencia oficial del 10 de Downing Street desde el pasado día 27, cuando anunció que ha dado positivo por la enfermedad.



El primer ministro participó esta mañana por videoconferencia en una reunión con miembros de su gabinete para abordar la crisis sanitaria y continúa mostrando "síntomas leves", según su portavoz.



Una de las consejeras médicas del Ejecutivo, Jenny Harries, avanzó el lunes que el número de muertes por coronavirus en el Reino Unido "empeorará durante la siguiente semana o las próximas dos semanas".



Aún así, el director médico del sistema público de salud de Inglaterra (NHS England), Stephen Powis, aseguró ayer, martes, que observa algunos "brotes verdes" en las curvas de infectados que pueden indicar "cierto estancamiento" en el avance de los contagios.



El Gobierno ha decretado el cierre de los establecimientos no esenciales en todo el país, aunque continúan funcionado la industria y la construcción, entre otros sectores.



La población tiene orden de quedarse en casa si no es para ir a trabajar, en caso de no poder hacerlo de forma remota, salir a comprar, o bien hacer deporte una vez al día.