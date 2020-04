'RESISTIRÉ 2020', himno frente al coronavirus, a beneficio de Cáritas

CADENA 100 estrena ''Resistiré 2020'', una nueva versión del clásico del Dúo Dinámico, en la que han tomado parte las principales estrellas de la música actual. La emisora y el reconocido productor Pablo Cebrián han hecho posible esta iniciativa, que nace para inyectar altas dosis de esperanza, optimismo y energía a la sociedad española frente al coronavirus.

Desde que la crisis del COVI-19 nos obligó a quedarnos en casa, “Resistiré” empezó a sonar en miles de balcones como respuesta a un desafío que la humanidad, sin duda, vencerá unida. CADENA 100 fue quien promovió inicialmente este movimiento, cuya extraordinaria respuesta ha llevado ahora a dar un paso más e involucrar directamente al mundo de la música, volcado también en ayudar a superar la pandemia. CADENA 100 junto al productor de infinidad de números uno musicales de nuestro país y músico de primer nivel, Pablo Cebrián, han trabajado mano a mano para hacer realidad una nueva versión de “Resistiré”, grabada en un contexto excepcional y en una versión espectacular, con la participación de los grandes talentos de nuestro tiempo. Así nace la nueva vida de “Resistiré 2020”. La acogida, voluntad y compromiso de grandes artistas nacionales e internacionales ha sido total. 50 grandes artistas han trabajado en este ilusionante proyecto para dar voz a la esperanza y para recaudar fondos a beneficio de Cáritas, que, como siempre que la sociedad la necesita, está echando el resto también en ayudar a las víctimas del coronavirus.

Talento solidario

Este histórico proyecto ha sido posible gracias a más de 50 talentos comprometidos, entre cantantes y músicos, que no han dudado en poner su voz, talento y buena energía en la causa, así como en la colaboración con CADENA 100 de varias de las discográficas más importantes de la industria musical como son Universal Music, Sony, Warner y Altafonte. Así como con DADA film & entertaiment.

Los artistas que han puesto voz al himno de 'Resistiré' 2020 son: Álex Ubago, Álvaro Soler, Andrés (Dvicio), Andrés Suárez, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Ele, Georgina, India Martínez, Iván (Efecto Pasillo), José Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Mikerl Erentxu, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo, Sofía Ellar, Susana (Efecto Mariposa), Vanesa Martín.

En cuanto a la parte musical, dos decenas de grandes músicos, tampoco han querido perderse este proyecto solidario histórico. Baterías: Cristian Chiloé (Manuel Carrasco, Tequila, Ele), Marcelo Novati (Juanes, Mecano, Spinetta), Toni Mateos (Orozco, La Voz, Dalma). Guitarristas: Ludovico Vagnone ( A. Sanz, Miguel Bosé, Bisbal), David Palau (A. Sanz, Serrat, Bisbal), Josemi Carmona (Ketama), Roberto Lavella (Manuel Carrasco, Dani Martín), Riki Rivera (India,Cepeda, Alvaro Soler), Pablo Cebrián (Manuel Carrasco, Dalma, Bisbal). Teclistas: Julio Tejera (Miguel Bosé, Revolver), Iñaki García (Dani Martín, Diana Navarro), Alberto Miras (Vanesa Martín, Pastora Soler), Javier Lozano (Manuel Carrasco, Fuel Fandango). Bajistas: Nacho Mañó (Presuntos Implicados, Mecano, Santi Cruz), Paco Bastante ( Auserón, Sabina, Miguel Ríos), Martín Leiton (Drexler, Niña Pastora, Vicente Amigo), Charlie Moreno (Clarence Milton Bekket, Khaoula Bouchkhi, Bustamante). Metales: David Carrasco , Saxo (Manuel Carrasco, Fito , Leiva), Iván Del Castillo , Trompeta ( Leiva, Muchachito, Morgan), Alfred García , Trombón y Trompeta ( Alfred García). Percusión: Luis Dulzaides (A. Sanz, Ketama, Estopa).

SOBRE PABLO CEBRIÁN

'RESISTIRÉ' 2020 ha sido una realidad gracias a la labor incansable e ilusión del respetador productor, Pablo Cebrián, junto a CADENA 100.

Cebrián es un músico multicisplinar, un gran guitarrista, que dejó los escenarios por dedicarse 100% a lo que más le gusta: la música sin distracciones. Desde entonces, no hace otra cosa que respirar, sentir y crear música.

En 2007, cuando su banda de rock “Fábula”, se disuelve, Pablo centra sus fuerzas en sus dos pasiones: la composición y la producción. Nace su sello Arcadia Music. Sus producciones han vendido mas de medio millón de copias, posee 3 nominaciones a los Latin Grammys y 2 premios Promax por sus composiciones para televisión. Sin duda, uno de los mayores productores musicales de nuestro país.

SOBRE CÁRITAS

Cáritas es una organización oficial de la Iglesia católica en España para la acción caritativa y social, que promueve el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos.

En este momento, y ante una situación tan excepcional como la que se encuentra nuestro país y el mundo a causa de la epidemia de coronavirus, la Confederación Cáritas se ha visto obligada a activar sus mecanismos de respuesta a la emergencia social generada por esta crisis. Esta respuesta se está llevando a cabo en cuatro ámbitos: el acompañamiento a las necesidades básicas de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión social; el trabajo de incidencia política para proteger los derechos de los ciudadanos en condiciones más precarias; la sensibilización social para fortalecer actitudes de acogida, escucha y acompañamiento comunitario y social a las personas y familias más expuestas ante los efectos del coronavirus; y la captación de fondos a través de la campaña ''Cáritas ante el coronavirus, cada gesto cuenta''.

Tal emergencia social y sanitaria, ha llevado a Cáritas a reorientar toda su actividad, tanto para cumplir los criterios de aislamiento social y prevención decretados por las autoridades sanitarias por parte de nuestros agentes y de las propias personas acompañadas en los distintos programas como para garantizar la respuesta a las necesidades básicas de aquellas personas especialmente expuestas al Covid-19, como son los mayores, personas sin hogar y familias sin recursos.

La música es el idioma universal

La música une y mueve el mundo. Larga vida a la música y a los talentos que la hacen posible. 'Resistiré' 2020 es una realidad, un canto a la fuerza y a la superación.

Porque ya lo dice la canción: ''Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos... resistiré, resistiré...''.

'RESISTIRÉ 2020', ya disponible en CADENA 100 y CADENA100.es. Y, próximamente, en todas las plataformas digitales.

Únete a #ResistiréCADENA100