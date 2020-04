Menores: Más tiempo a las aplicaciones educativas que a las redes

El tiempo dedicado por los menores a las aplicaciones educativas durante el mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento en millones de hogares de todo el mundo, ha sido cinco veces superior al que han dedicado a las redes sociales.



Así, el uso de aplicaciones educativas ha crecido un 105 por ciento en el último mes, a medida que el coronavirus y las medidas de confinamiento se extendían, superando las cifras de los videojuegos (un 30% más), las redes sociales (20%) o el entretenimiento (8%).



Los datos los ha facilitado hoy la plataforma Qustodio, especializada en seguridad y bienestar digital en el entorno familiar, con presencia en Italia, España, Francia, Estados Unidos o Reino Unido.



El estudio realizado por esta plataforma revela que el crecimiento no depende de lo que hayan tardado los países en cerrar los centros educativos, sino en el grado de implantación que tiene la educación digital en los hogares.



En Reino Unido, uno de los países que más tardó en cerrar los centros escolares para combatir el avance del virus, ha registrado el mayor crecimiento de estas plataformas, un 200 por ciento con respecto al mes anterior.



Italia, aunque fue el primer país en cerrar las escuelas en Europa, ocupa el segundo puesto, con un crecimiento del 160 por ciento.



En Francia, donde las escuelas se cerraron hace dos semanas, la educación digital en el hogar aumentó un 76 por ciento, y en España, a pesar de haber cerrado después de Italia, la actividad en la categoría de educación ha sido la que menos ha crecido, con un 40 por ciento, por detrás incluso de Estados Unidos, donde sólo doce estados han cerrado escuelas.



Los datos de esta plataforma especializada en seguridad y bienestar digital reflejan que el crecimiento en esta categoría lo lideran herramientas de enseñanza y aprendizaje ya establecidas, como Google Classroom y Edmodo, y Duolingo, la aplicación para el aprendizaje de idiomas.



El confinamiento no ha reducido el contacto entre las personas, ya que el uso de herramientas de comunicación digitales como WhatsApp o Hangouts ha crecido más que nunca.



Así, los datos de Qustodio revelan un aumento del 75 por ciento en el uso de aplicaciones de comunicación por parte de los menores españoles durante el último mes.



España es el país analizado que registra un mayor crecimiento de esas herramientas de comunicación, por delante de Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.



"La actividad online ha cambiado en cuestión de días, con un tiempo de exposición a las pantallas que se ha disparado en más de un 100 por ciento en plataformas educativas y de comunicación que hasta hace solo dos semanas no eran muy conocidas", ha señalado en una nota Eduardo Cruz, cofundador de Qustodio.



A su juicio, resulta "emocionante" ver que la tecnología se utiliza para la educación de los más pequeños y para que no pierdan el contacto con sus amigos, pero ha destacado la importancia de que las familias recuerden que incluso este uso de calidad de la tecnología también debe ser limitado para proteger la salud de sus hijos.