China: 130 nuevos casos asintomáticos cuando empieza a contarlos

China anunció hoy que detectó el martes 130 nuevos casos de infección de coronavirus asintomática en el país, en la primera vez que informa sobre este tipo de personas, que son portadores del virus pero no muestran ningún síntoma de la enfermedad.



Según la Comisión Nacional de Salud, que tardó varias horas en publicar los datos de hoy, dos de esos 130 casos fueron confirmados como coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que otros 302 fueron dados de alta.



En total permanecen bajo observación médica en todo el país 1.367 casos de infección asintomática, lo que supone un descenso de 174 respecto al día anterior, indicó la institución.



Hasta el momento los casos asintomáticos se habían registrado pero no se incluían en los datos oficiales de contagiados que proporcionan diariamente las autoridades sanitarias.



Esto ha despertado el temor entre la población de que los casos sin síntomas fueran numerosos y pudieran provocar una nueva ola de infecciones en el país.



El Gobierno anunció que a partir de hoy, 1 de abril, comenzaría a hacer públicos los datos de casos asintomáticos para intentar despejar las dudas.



Los expertos no se ponen todavía de acuerdo en la capacidad de contagio que pueden tener este tipo de casos, pero la autoridad sanitaria indicó que todos ellos deberán someterse a una cuarentena de 14 días en un lugar designado.



Respecto al resto de casos, la Comisión informó hoy de que el martes se registraron 36 nuevos enfermos de coronavirus en el país, 35 de ellos procedentes del exterior, lo que supone un descenso frente a los 48 del día anterior.



Siete infectados murieron, seis de ellos en la provincia de Hubei.



El único caso de contagio local se detectó en la provincia meridional de Cantón, mientras que se contabilizaron 26 casos sospechosos en el país, todos relacionados con personas llegadas del extranjero.



El total de casos "importados" desde el exterior se eleva a 691 y existen 169 sospechosos relacionados con éstos. Han sido dados de alta 115 y ninguno ha muerto hasta el momento.



En toda China quedan activos 2.004 casos de la enfermedad, 466 de ellos en estado grave.



El total de casos en el país se eleva a 81.554, de los que 76.238 ya se han curado y 3.312 han muerto.



En Hong Kong los infectados son 714, con cuatro muertes, y 322 en Taiwán -que China incluye en sus recuentos nacionales al considerarla una provincia rebelde-, de los que cinco fallecieron.