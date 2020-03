Periodistas reclaman a Moncloa ruedas de prensa libres y sin filtrar

Casi un centenar de periodistas de diversos medios de comunicación han suscrito un manifiesto titulado "La libertad de preguntar" en el que reclaman al Gobierno ruedas de prensa libres y sin control previo, sobre todo en un momento como el actual con la crisis del coronavirus.



El texto, suscrito por la mayoría de los comunicadores que cubren la información del Gobierno así como por muchos otros profesionales, rechaza el método que está empleando la Secretaría de Estado de Comunicación, con preguntas que se envían antes o durante las ruedas de prensa pero pasan el filtro del titular de ese departamento, Miguel Ángel Oliver, antes de ser formuladas.



Y consideran que el sistema "revela falta de transparencia" e "interés por controlar la información" y supone al fin y al cabo una "nueva forma de censura a los medios".



En el manifiesto, los periodistas señalan que en una situación de crisis "el derecho a la información es más importante que nunca" y recuerdan que con España en estado de alarma, el Gobierno disfruta de unos poderes "muy superiores a los normales", por lo que "es importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el Parlamento ha limitado enormemente su actividad".



"La principal forma de ejercer esta función desde el periodismo es a través de las preguntas -y las repreguntas- a los miembros del Gobierno", recuerda el texto.



Lamentan por eso que con el sistema de Moncloa las preguntas enviadas por los periodistas pasan necesariamente por el filtro de Oliver, que es quien se está ocupando personalmente de formulárselas al presidente, a los ministros o a los técnicos.



"Las dificultades técnicas no son más que excusas", lamentan los firmantes, que recuerdan que otros actores políticos nacionales e internacionales hacen ruedas de prensa telemáticas en las que los informadores habituales formulan las preguntas mediante videollamada.



De esta manera tienen la posibilidad de preguntar directamente y después de haber escuchado la comparecencia y tienen la posibilidad de repreguntar.



"Es así, y sólo así, como las personas que dan la rueda de prensa no pueden responder con evasivas, tal y como ha sucedido reiteradamente en las ruedas de prensa organizadas en el Palacio de La Moncloa", subraya el manifiesto.



El manifiesto aclara no se pretende "defender ni condenar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus", sino "garantizar que los medios de comunicación puedan realizar su función sin mordazas y sin dificultades añadidas".



"Estas no son más que excusas para controlar a la prensa. Que las preguntas al Gobierno las formule un miembro del propio Gobierno revela falta de transparencia y un interés por controlar la información", insiste el manifiesto.



Y añade que lo que se produce al final es una "nueva forma de censura a los medios y un desprecio intolerable a los mismos ciudadanos a los que se reclama enormes esfuerzos que mayoritariamente están cumpliendo a rajatabla".



"En ningún caso la declaración del estado de alarma supone una merma en la aplicación del artículo 20 de la Constitución Española", que recoge el derecho a "comunicar o recibir libremente información veraz" y que señala que dicho derecho no se puede restringir mediante censura previa.



El manifiesto concluye con la reclamación del "inmediato cambio del procedimiento para todas las ruedas de prensa y comparecencias de miembros del Gobierno" y piden el apoyo de los profesionales de la comunicación a esta reivindicación "no partidaria que mejorará la calidad democrática en España" y el ejercicio de los derechos civiles que ampara la Constitución, máxima garante de la convivencia "especialmente en situaciones excepcionales" como la actual.