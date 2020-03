Abascal exige la dimisión de Sánchez y un Gobierno de emergencia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este martes la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha exigido la creación de un "Gobierno de emergencia nacional" que pueda hacer frente a las crisis sanitaria, económica y política y convoque elecciones una vez superada la pandemia.



Abascal ha pedido el cese del Gobierno en una rueda de prensa en la que ha presentado el programa "Protejamos España" con las diez medidas que debería desarrollar, en su opinión, este Gobierno de emergencia nacional, que estaría formado por el PSOE, el PP y Vox y constaría exclusivamente de cuatro ministerios: Economía, Interior, Sanidad y Defensa.



Este Ejecutivo estaría dirigido por técnicos y políticos sin militancia activa, ha explicado el líder de Vox, que no ha precisado quién debería presidirlo.



En su opinión, el presidente del Gobierno ha demostrado que es incapaz de sacar a España de la tragedia generada por el COVID-19 y sus ministros y vicepresidentes son responsables de una crisis que ya ha provocado más de 8.000 muertos.



"Hasta ahora el señor Sánchez y el señor Iglesias solo han tratado de protegerse a ellos mismos y es algo que entendemos y, por eso, les pedimos que se vayan a sus casas, con sus abogados, y que se preparen para defenderse ante los tribunales", ha dicho Abascal, que ha roto su lealtad con el Gobierno y no apoyará sus últimos decretos.



Ha advertido de que las tres amenazas sobre las que advirtió en el Congreso se han acrecentado y ha insistido en que la gestión de Sánchez "es nociva para la salud de los españoles, trae la ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España".



En su opinión, Sánchez e Iglesias solo trabajan en protegerse a ellos mismos y, por eso, les ha pedido que "se vayan a su casa, con sus abogados, y se preparen para defenderse ante los tribunales".



"Permitan que España y los españoles salgamos adelante", ha dicho, y que sean sustituidos por un nuevo gobierno de mayoría PSOE, PP y Vox, que suman 261 escaños en representación del 74 por ciento de los ciudadanos, y cuyo único objetivo sea derrotar la pandemia, salvar vidas y salvar empleos.



Para ello, Vox propone un Plan de Emergencia que suponga una renovación completa del consejo asesor del Ministerio de Sanidad, implante una base de datos única y obligatoria a tiempo real de todas las variables de interés sobre la epidemia y la adquisición "al precio que sea" y fabricación urgente de material de protección para todos los profesionales esenciales, ha explicado el médico y diputado Juan Luis Steegmann.



También pide que se potencien las unidades de cuidados intensivos y las unidades de reanimación, la creación de hospitales "monográficos para garantizar el aislamiento completo de los enfermos contagiosos y la creación de un Centro Único de Control de Epidemias, entre otras medidas sanitarias.



En el ámbito económico, propone que durante un periodo de tres meses, el Estado cubra el sueldo de los 13 millones de españoles del sector privado que no van a poder trabajar y compensar con una prima del 20 % de su sueldo por los riesgos que están asumiendo a los trabajadores de servicios esenciales.



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha calculado el coste total de esta medida en unos 80.000 millones de euros, que se financiaría mediante la emisión de eurobonos que permitieran al Estado obtener la liquidez necesaria para afrontar esta inversión.



También, ha precisado, se podría aplicar el uso del 80 % de los fondos originalmente destinados a la lucha contra el cambio climático, que ascendían a 100.000 millones.