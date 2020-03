Un psicólogo no ve nueva era tras la pandemia pero sí cambios

El catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna Juan Capafons ha dicho a Efe que no es tan optimista como para creer que una vez que se supere la pandemia del coronavirus haya una nueva era en la humanidad, pero sí está convencido de que habrá cambios en el comportamiento humano.



Juan Capafons insiste en que habla desde el punto de vista de la Psicología y no de la Sociología o de la Historia, y precisa que situaciones muy impactantes y de alto nivel de estrés no se olvidan con facilidad, de manera que en ocasiones y en determinadas personas se derivan hacia trastornos como el estrés postraumático, algo que no cree que vaya a suceder en esta ocasión de forma generalizada.



La gran mayoría de la población superará la situación provocada por la pandemia, pero no hay que ser "tan ingenuos" como para pensar que se olvidará algo tan intenso, subraya Juan Capafons.



Recuerda que la segunda guerra mundial llevó a cambios muy grandes, como la construcción de la ONU o la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, y si bien la situación no es la misma está convencido de que al ser algo tan "universal, tan intenso" y aunque no llegue al dramatismo de una guerra, la pandemia dejará una huella que "ojalá el ser humano sepa aprovechar".



La pandemia de covid ha afectado en Canarias a 1.262 personas y ha causado 55 fallecimientos.



Y en toda España ha comenzado una nueva fase del confinamiento que se inició el 15 de marzo para aislar al coronavirus, de modo que a partir de este 30 de marzo solo pueden trabajar colectivos como personal sanitario, empleados bancarios, repartidores y cajeros de supermercados, con lo que se habla de un mayor parón económico.



Medidas que se adoptan ante el peligro de que en algunas comunidades autónomas se produzca un colapso sanitario debido a que en España se calcula que hay más de 80.000 personas afectadas y en el mundo la cifra supera las 720.000, por lo que la pandemia es mundial.



Juan Capafons considera que desde el punto de vista psicológico la esencia del ser humano es la capacidad de discrepar, de ser diferente, de no estar de acuerdo, algo que la inmensa mayoría de las especies no tienen, y por ello la humana es "muy especial".



Y esa discrepancia se verá sobre todo cuando pase la pandemia y cada persona evalúe la situación de un modo diferente, y será el momento de que historiadores y sociólogos busquen la verdad, que es lo que busca la ciencia, añade el catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna.



Juan Capafons opina que no se producirá un cambio radical en la sociedad, pero sí cambios a pesar de que siempre estará presente el individualismo, el "sálvese quien pueda", pues siempre hay quienes hacen trampa para aprovecharse de la situación".



"Y no me refiero solo a las empresas de mascarillas que suben los precios sino también a quienes envían mensajes tóxicos por internet para aprovecharse", apunta Capafons, quien está convencido de que la mayoría de las personas están "en los balcones aplaudiendo, están con los sanitarios, con los policías".



Juan Capafons declara asimismo que es preciso cooperar y comenta que está de acuerdo con lo que se dice en la película "Una mente maravillosa" sobre que "cooperar es infinitamente más rentable que el enfrentamiento".