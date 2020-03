Andalucía se anticipa y activa su plan para 9.000 contagios

El Gobierno andaluz ha activado este lunes su plan para prever 9.000 contagios en la comunidad -ahora hay 5.405- con el objetivo de "anticiparse" al ritmo del coronavirus, por lo que habilita 7.750 camas de hospital, tres veces más de las ocupadas actualmente, de ellas 1.030 plazas de UCI, cinco veces más.



El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha señalado en rueda de prensa telemática que es probable que Andalucía llegue esta semana o se acerque a los 9.000 contagios, por lo que ponen en marcha este plan de previsión "para tenerlo todo preparado".



"La anticipación es una de las claves por las que Andalucía va un poquito mejor que otras comunidades", ha dicho Bendodo, quien ha añadido: "Si esperamos al ritmo del virus no llegamos".



El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha informado de que el sistema sanitario público cuenta con 5.388 camas no ocupadas, a las que se suman otras 2.163 del privado, lo que da "un colchón importante" para absorber un aumento de contagiados.



En cuanto a las UCI, Andalucía tiene disponibilidad ahora mismo de 516 públicas y 560 privadas, por lo que Aguirre ha transmitido "tranquilidad" porque hay "espacio suficiente".



El Ejecutivo recuerda además que ha comprado 5 millones de mascarillas; que se están fabricando test reactivos en Andalucía (24.000 PCR hasta el momento); y que tienen abastecimiento suficiente de respiradores y que se van a fabricar unos 200 al mes en la Universidad de Málaga, que ya se van a probar en una persona.



También se movilizan recursos de alojamiento para superar las 26.000 camas si es necesario, preparando una posible medicalización de hoteles, de los que el primero ha sido el Alcora de Sevilla, con 110 camas a las que ya están llegando afectados de residencias.



Sin embargo, este plan 9.000 se cubrirá exclusivamente con camas de hospital y, tampoco en el siguiente, para 15.000 contagios, se contemplaría la apertura de hospitales de campaña en las provincias.



En Málaga sí se ha activado un "hospital auxiliar" en el centro deportivo de Carranque, con 400 camas, en el que la Unidad Militar de Emergencias ya trabaja en la desinfección.



La Junta estudia escenarios posteriores a esos 9.000 contagios, con la posible habilitación de algunos hoteles (se han ofrecido 120), residencias de tiempo libre o albergues.



En residencias de mayores se están "focalizando" gran parte de los recursos, según Aguirre, quien ha explicado que se está haciendo un "seguimiento activo" de estos centros, a los que se han realizado 1.122 visitas para valorar sus necesidades y se han enviado más de 250.000 mascarillas.



El consejero ha explicado que los porcentajes que más les interesan son los de pacientes ingresados, en UCI y fallecidos, ya que el número total de positivos depende de los test disponibles.



Normalmente se estaban haciendo unas 1.900 pruebas al día, mientras que ayer se hicieron 2.700, siempre centrándose en los pacientes con criterio de ingreso, los profesionales sanitarios que están "en primera línea" y las residencias.



Ha detallado que siguen esperando que se los envíe el Gobierno central, con un diseño preparado en todas las provincias mediante carpas en las estaciones de ITV, donde se llamaría a los posibles sintomáticos que todavía no tienen un diagnóstico.



"Lo tenemos diseñado todo, estamos pendientes de que el Gobierno los valide (los test rápidos), los consiga y nos los remita a las comunidades", ha agregado.



En cuanto a una posible petición de otras comunidades para que la región acoja enfermos, Aguirre ha dicho que en caso de que el Gobierno central "articule esa propuesta" la valorarán "en tiempo y forma, partiendo de la base de que Andalucía es solidaria".



Ha recordado que el 67 por ciento de los respiradores que han enviado las comunidades a Madrid han partido desde Andalucía.