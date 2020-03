Unos 200.000 trabajadores de la construcción paran en Andalucía

Unos doscientos mil trabajadores del sector de la construcción -150.000 obreros y 50.000 autónomos- se verán afectados por el decreto-ley de permisos retribuibles y recuperables hasta el 9 de abril, según han informado este lunes a Efe fuentes empresariales y sindicales, que han matizado que el impacto laboral no se cuantificará con exactitud hasta concretar los servicios críticos.



Málaga es la provincia más afectada, con unos 50.000 empleados que dejan las obras, entre ellas las de construcción de dos líneas del metro, seguida de Sevilla, con 45.000 empleados, entre los que destacan los 5.500 trabajadores de los grandes proyectos de construcción que ahora se paralizan, como el de la factoría de Amazon en Dos Hermanas.



Los afectados en Granada se cifran en unos 26.000 trabajadores y en Cádiz, en otros 22.000 trabajadores más, según estas fuentes.



La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), Ana Chocano Román, ha criticado este lunes, en declaraciones a Efe, "la forma y el fondo" del decreto-ley, publicado poco antes de la pasada medianoche en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



"Lo valoramos de forma negativa, porque ha sido una irresponsabilidad por parte del Gobierno tomar una decisión de forma unilateral e improvisada; no se ha tenido en cuenta la opinión de los empresarios y se ha aprobado de forma repentina, contradiciendo, en sólo cuarenta y ocho horas, al ministro de Transportes, quien había asegurado que la construcción no se iba a parar", ha espetado.



Chocano ha deplorado que la pasada medianoche hubiese miles de trabajadores "que no sabían si iban a trabajar este lunes" y que se haya concedido una prórroga de apenas 24 horas para que las empresas puedan implementar medidas de seguridad en las obras así como de conservación y mantenimiento de la maquinaria.



Ha pronosticado que estos días de paralización de la actividad no esencial en la construcción " desgraciadamente va a suponer el cierre de bastantes empresas" y también ha advertido de que, como en este sector no se ha permitido presentar ERTE, la concesión de permisos retribuidos y recuperables "también va a ser una medida muy perjudicial para los trabajadores".



El presidente de la patronal de la construcción FADECO, Rafael Sánchez Alcalá, ha declinado a Efe realizar declaraciones hasta que no se aclare suficientemente la situación.