Juan Marín aclara que el curso terminará "en las fechas ordinarias!

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha aclarado este lunes que el curso escolar terminará "en las fechas ordinarias" ya acordadas entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas y que cualquier cambio "puntual" se hará de forma consensuada con el sector.



En un comunicado de su departamento el vicepresidente se ha pronunciado así después de que sindicatos de la enseñanza y partidos de la oposición hayan rechazado sus declaraciones sobre el final del curso en las que opinaba que si acaba el 20 de julio "no pasaría nada y simplemente se estaría un mes más estudiando".



Según esta nota de prensa, Marín "no habló de ninguna enseñanza educativa concreta, lo que ha provocado falsas interpretaciones que no se corresponden con sus declaraciones".



Con sus palabras, ha dicho, se refería a cambios "puntuales" que "se están consensuando con todo el sector", como la fecha de la selectividad, que pasa a principios de julio aún sin día concreto, o las prácticas de la FP en los centros de trabajo, sobre las que Ministerio y comunidades han hablado de ampliar el periodo establecido en el calendario escolar.



Además se recuerda que también se ha acordado posponer "lo que sea necesario, incluso a la primera quincena de julio" las pruebas de acceso a la FP de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, y que algunos de los procesos administrativos de los centros educativos sí van a terminar en julio.



Marín ha recordado que el Gobierno andaluz "siempre busca el máximo consenso con todas las personas implicadas en cada uno de los sectores en su toma de decisión".



Además ha mostrado su agradecimiento por el trabajo de los docentes "en todo momento y mas en este período".



"Gracias a su esfuerzo y al de las familias se está asegurando el proceso enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente vía online", ha dicho.