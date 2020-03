Moreno comparte el fondo pero no las formas de las medidas de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que comparte el fondo de las medidas anunciadas ayer por el titular del ejecutivo central, Pedro Sánchez, pero ha criticado "la precipitación" y las formas, ya que cree que se tendría que haber tenido en cuenta a las comunidades autónomas.



Tras la reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos con Sánchez, Moreno ha criticado en rueda de prensa telemática que la precipitación en el anuncio de esas medidas, un sábado por la tarde, no ha permitido a las empresas prepararse para su cumplimiento, con maquinaria que es necesario desconectar o productos que salvaguardar, ni a las comunidades ofrecer sus opiniones.

Analizando próximas acciones y las últimas medidas adoptadas con el presidente del Gobierno de España y los presidentes autonómicos. Debemos seguir trabajando para juntos ser más eficaces y ganar esta batalla. #Coronavirus pic.twitter.com/QEI2RX3xfJ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 29, 2020





El presidente andaluz ha reclamado al Gobierno que el mando único tiene que "mandar y ordenar", coordinando la compra y el reparto "con justicia y transparencia" del material necesario para hacer frente a la pandemia.



"Perdemos así la oportunidad de mejorar las propuestas y de evitar dar a los ciudadanos imagen de unidad y confianza que necesitan", ha subrayado Moreno, quien ha reclamado además a Sánchez que "haga valer en Europa que no se rompa el principio de unidad, mas ahora para dar respuesta a la pandemia, en la que el virus no ha dado aún su peor cara pero lo hará".



Ha vuelto a exigir para Andalucía materiales "suficientes", especialmente kits de detección rápida para evitar que los contagiados asintomáticos puedan seguir propagando la enfermedad, y ha resaltado que Andalucía no dispone de ninguno de estos test, pese a que necesitaría 125.000 a la semana y ha precisado que las compras que la comunidad ha hecho en solitario están empezando a llegar, con la recepción hoy de 400.000 mascarillas procedentes de China, mientras que se espera un millón más para mañana.