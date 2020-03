Las horas del permiso retribuido se deberán recuperar antes del 2021

Las horas de trabajo del permiso retribuido aprobado por el Gobierno deberán recuperarse antes de final de este año, según ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha dicho que "todas las partes ceden" en este permiso, tanto empresarios, abonando los salarios, como trabajadores que luego deberán devolver esas horas.



Se trata de 8 días laborables que deberán negociar cómo deben recuperarse empresas y trabajadores con esa fecha tope del 31 de diciembre de 2020 y respetando lo que fija el Estatuto de los Trabajadores.



Así, esa recuperación de las horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación.



También deberán respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.



"Hay un enorme margen para la negociación para que puedan acomodar (esa recuperación)", ha añadido Díaz.



La figura de este permiso se ampara bajo la distribución irregular de la jornada que reconoce el ordenamiento español.



En este sentido, durante este período de tiempo, las personas trabajadoras quedan exoneradas de prestar sus servicios, pero siguen cobrando su salario por la totalidad de la jornada habitual y todos los conceptos retributivos.



Y también se mantienen vigentes todas las obligaciones de empresas y trabajadores de pago de las cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta.



"No vamos a aceptar presiones de ningún tipo", ha subrayado Díaz que ha asegurado que el "interés general" es lo que guía al Gobierno.



"De esta crisis vamos a salir (...) con más derechos y con un tejido productivo más fuerte", ha defendido Díaz.



El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado hoy un permiso retribuido recuperable entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, que no se aplicará a los empleados incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se encuentren de baja, ni a los que teletrabajen.