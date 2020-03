Afectados por ERTE, teletrabajadores y empleados de baja, excluidos

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado hoy un permiso retribuido recuperable entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, que no se aplicará a los empleados incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se encuentren de baja, ni a los que teletrabajen.



La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario que el objetivo de esta medida es reducir la movilidad al nivel de un fin de semana de confinamiento.



Este permiso, avanzado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone un "endurecimiento de las medidas de confinamiento" para reducir la transmisión del virus, ha añadido la portavoz, y aprovechar el "pequeño margen" de reducción de la movilidad.



Así, este permiso retribuido recuperable -abonado por el empleador, aunque el empleado tendrá que recuperar las horas cuando vuelva al trabajo- se aplicará a todos los trabajadores que actualmente no prestan servicio en actividades esenciales y que para desarrollar su trabajo tienen que desplazarse.



De esta manera, no se aplicará a los trabajadores afectados por ERTE -que ya no acuden al trabajo-, quienes desarrollen su actividad en la modalidad de teletrabajo, ni quienes se encuentren de baja por incapacidad temporal o permisos de maternidad o paternidad.



En el caso de los ERTE que reducen la jornada, ambas medidas serán compatibles, es decir, que se aplicará el permiso retribuido recuperable en la parte de la jornada no afecta al expediente, que se seguirá cobrando y que habrá que recuperar después.



La portavoz no ha detallado qué sectores se consideran esenciales más allá de lo recogido en la declaración del estado de alarma, aunque ha precisado que en las administraciones públicas la mayoría de los puestos no esenciales ya se desempeñan mediante teletrabajo, por lo que este colectivo apenas se verá afectado.



En este periodo, las empresas podrán seguir presentado ERTE, ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como parte de la flexibilidad que el Gobierno ofrece a las empresas para afrontar esta situación.



"Me consta que hay empresas que están siendo ejemplares", ha reconocido, con medidas como reducción de jornada o distribución irregular de horarios.



"Los trabajadores desde mañana, lunes, hasta el 9 abril han de quedarse en sus casa", ha insistido, al tiempo que ha subrayado que quienes actualmente están teletrabajando "han de continuar haciéndolo, no hay ningún obstáculo".



El objetivo, ha insistido Díaz, es que "nadie pierda derechos", ni los trabajadores, que van a percibir su retribución por todos los conceptos; ni las empresas, ya que los empleados recuperarán después las horas. "No son unas vacaciones", ha resumido.



Montero ha insistido en que el permiso retribuido recuperable es una figura "inédita", "creativa" e "innovadora" que no está poniendo en marcha ningún otro país y que no supone un cierre de actividad ni unas vacaciones remuneradas.