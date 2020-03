IU apoya restringir las actividades no esenciales porque no hay pico

El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha apoyado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de restringir las actividades no esenciales ya que "estamos ante una situación de gravedad, todavía no hemos pasado ese pico que nos permitiría medidas mas flexibles".



Valero ha considerado que es fundamental la medida que ha tomado el Gobierno al paralizar toda actividad no esencial en España y ha asegurado que con medidas de este tipo España se pone a la vanguardia en el contexto de medidas contundentes frente a la expansión del coronavirus.



"Lo fundamental es la salud de la gente, de los trabajadores, después habrá que tomar otras consideraciones, pero la primera es salvaguardar la integridad de nuestro pueblo", ha subrayado.



Por ello, Valero considera que ahora toca mucha responsabilidad y sacrificio para proteger aquellos trabajadores que no están prestando servicios esenciales y que pueden estar en riesgo cada día, cada vez que se desplazan a sus puestos de trabajo o interactúan con otros compañeros de trabajo.