El Clínico de Madrid, primer hospital incluido en un ensayo de la OMS

El Clínico San Carlos de Madrid es el primer hospital en España y el segundo en el mundo que participa en el programa Ensayo de Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que casi 50 países compartirán conocimientos para acelerar la búsqueda de vacunas y curas contra el COVID-19.



Este ensayo clínico multicéntrico, que por el momento se ha puesto en marcha en España y Noruega pero prevé desarrollarse en al menos 45 países, busca evaluar y obtener evidencia sobre la eficacia de tratamientos en pacientes hospitalizados que han dado positivo en coronavirus.



En declaraciones remitidas a los medios, el director del Instituto de Investigación del Clínico San Carlos, Antonio Portolés, dice que "no existe ningún tratamiento disponible contra la enfermedad COVID-19" y que "la utilización de medicamentos sin evidencias sólo nos ofrece reacciones adversas, costes y dudas".



"Tras tres meses de pandemia, decenas de miles de tratamientos realizados y cientos de estudios publicados, no tenemos evidencia sobre la eficacia o falta de ella de las opciones de tratamiento, debido a que estos estudios no eran controlados. Esto nos lleva a tener que planificar ensayos clínicos controlados y autorizados para obtener evidencias", explica Portolés.



En un comunicado, la Comunidad de Madrid agrega que diez centros sanitarios españoles ya se han adherido al programa de la OMS, e iniciarán sus ensayos "en los próximos días".



Estos ensayos, apoyados por la OMS, trabajan principalmente con cuatro tratamientos.



Un primero testa en pacientes de COVID-19 el uso del antiviral "remdesivir", producido por la compañía Gilead y usado contra el ébola, mientras que otro combina "lopinavir" y "ritonavir", comúnmente usados para portadores de VIH.



Un tercero añadiría a esos dos antirretrovirales el uso de "interferon beta", usado contra la esclerosis múltiple, y el cuarto prueba en pacientes la "chloroquina", un medicamento utilizado contra la malaria y el reumatismo, disponible en casi todo el mundo.



Según precisa la Comunidad de Madrid, "los pacientes que acepten participar en el ensayo, mayores de 18 años y con COVID19 positivo confirmado en laboratorio, que no reciben previamente ninguno de los medicamentos del estudio y sin contraindicaciones para ellos, serán aleatorizados entre todos los regímenes de tratamiento disponibles localmente con cinco posibilidades".



Los resultados serán examinados por "un comité mundial de vigilancia y seguridad de datos" para comprobar si alguno de los tratamientos "ralentiza la progresión o mejora la supervivencia" a la enfermedad.