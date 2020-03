PSOE ve a Moreno "entregado a una campaña mediática de imagen"

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PSOE de Andalucía, Jesús María Ruiz, lamenta este domingo que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), "da la cara y asume en primera persona la gestión de esta crisis sanitaria", el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está "entregado a una campaña mediática de imagen personal y de propaganda" en vez de a la crisis del coronavirus (Covid-19).

En un comunicado, Ruiz critica que Moreno "no está asumiendo un trabajo diario de gestión y aplicación de medidas para atajar la crisis" porque "prefiere promocionarse" por los platós de televisión, emisoras de radio y periódicos, lo que justifica al afirmar que Moreno ha concedido diez entrevistas en estos primeros 15 días de confinamiento, pero "no ha tenido tiempo para ir al Parlamento a comparecer ni para reunirse con el resto de grupos políticos".

Para el socialista, la pandemia exige que los políticos estén "en el tajo y no en una campaña de imagen personal que no aporta más que autobombo y críticas a otras administraciones". "Muchas entrevistas con poco contenido, pero echamos de menos que comparezca en el Parlamento", añade, antes de censurar que Moreno no vaya al Parlamento, donde reside la soberanía popular, para solventar dudas, explicar las medidas y dar cuentas de los resultados de su aplicación.

"Moreno prefiere una ronda de entrevistas antes que ser un presidente que rinde cuentas, como sí están haciendo la inmensa mayoría de presidentes autonómicos, de los cuales 15 ya han comparecido o han tenido reuniones periódicas con los líderes de la oposición", añade.

Ruiz resalta que la transparencia y la información son fundamentales; sin embargo, la Junta de Andalucía "está generando controversia" en los datos que ofrece, y por eso le piden que siga la metodología correcta, de acuerdo a "la que se ofrece en toda España". "No podemos proteger al conjunto de la sociedad sino tenemos transparencia en la información", asevera.

"Muchos trabajadores no comparten estos datos respecto a contagios, hospitalizados y decesos por coronavirus. Exigimos más transparencia y claridad, que nos comuniquen cuál es el método de conteo y recuento que utilizan, tras haberlo variado en función de sus intereses y, sobre todo, pedimos que esté en absoluta coordinación con el Gobierno de España", remarca.

Así se refiere a la exigencia del PSOE-A de que los datos estén por municipios, "tal y como solicitan los alcaldes", para aplicar las medidas sanitarias con mayor precisión y proteger de forma más eficaz a sus vecinos y personal de seguridad, servicios o limpieza, entre otros. "Proteger a nuestros mayores y a quienes los cuidan, al personal sanitario que los atiende, a quienes están con ellos", agrega.

Andalucía, según indica Jesús María Ruiz, cuenta con una potente red de centros residenciales para personas mayores, que llevan años haciendo un importante trabajo, por lo que el presidente de la Junta "debe seguir este camino" y realizar inspecciones presenciales y un seguimiento diario para ayudar al máximo a estas entidades, proporcionándoles todo el material sanitario que necesiten.

Según sus cuentas, en la región hay 80.000 personas que tienen ayuda a domicilio, 45.000 en residencias de mayores y es "fundamental" que la Junta haga un seguimiento personal de la situación de cada uno de ellos y que los proteja del contagio, así como al personal que los atiende y cuya labor en estos momentos es vital.

"También seguimos demandando más seguridad y protección de los profesionales sanitarios", replica Ruiz, porque "son los que están dando la cara" y "tienen que disponer de datos reales y actualizados" sobre número de afectados, número de contrataciones sanitarias diarias para cubrir a quienes están enfermos o aislados, y garantías sobre la eficiencia en el reparto de equipos de protección.

El portavoz socialista también destaca el "apoyo incondicional" del PSOE-A a las medidas tomadas por el presidente del Gobierno para frenar entre todos la pandemia del coronavirus, "medidas duras y difíciles que exige a todos más sacrificio para poder darle la vuelta a la situación en el menor tiempo posible y con los menos costes". "Nos va la vida en ello, y eso es lo primero. Todos debemos actuar con responsabilidad, compromiso y solidaridad. Entre todos y todas lo haremos posible", concluye.