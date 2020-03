Francia acelera el traslado de enfermos de los grandes focos

Francia acelera el traslado de enfermos de COVID-19 desde los principales focos de la epidemia a zonas donde los hospitales no están sometidos a la misma presión, con trenes medicalizados que este domingo salieron de la región del Gran Este.



En total, 36 pacientes de esa región iniciaron esta mañana el viaje desde Nancy y Mulhouse en dos trenes de alta velocidad (TGV) que han sido adaptados para el viaje con equipos y personal de reanimación.



En Mulhouse, el TGV llevaba a bordo, según el periódico "Dernières Nouvelles d'Alsace", siete personas procedentes del hospital Emile Muller de la ciudad y cinco más del hospital de la vecina ciudad de Colmar.



La segunda operación de evacuación tuvo lugar en Nancy, donde iniciaron el viaje 24 pacientes en reanimación y con asistencia respiratoria que estaban internados en esa ciudad y en la vecina de Metz.



En este caso, el tren debe hacer una primera parada en Burdeos y luego en Bayona, en el País Vasco francés (suroeste).



El pasado jueves ya hubo otro tren de alta velocidad (TGV) que trasladó a una veintena de pacientes desde Estrasburgo (noreste) al noroeste de Francia, donde la situación en los hospitales no es tan crítica.



El sábado hubo una evacuación en helicóptero militar de dos personas desde Metz a la ciudad alemana de Essen, una operación simbólica pero con una importante carga política.



Varios enfermos de coronavirus de la región del Gran Este han sido conducidos a hospitales de Alemania, Suiza y Luxemburgo.



Según la Agencia Regional de Sanidad, en los hospitales del Gran Este han muerto 753 personas con coronavirus, de los cuales 325 solo en el departamento del Alto Rin que tiene Mulhouse como capital.



En el Gran Este estaban hospitalizadas, hasta el sábado por la tarde 3.607 personas por el COVID-19, y de ellos 747 en reanimación, lo que significaba un aumento de 46 en 24 horas.



En el conjunto de Francia, donde se han utilizado también aviones y barcos militares para desplazar enfermos de unas regiones a otras, los fallecimientos en los hospitales (no se contabilizan por ahora las muertes en residencias ni en domicilios) eran el sábado 2.314, 319 más que la víspera.