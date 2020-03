La CE contempla "todas las opciones" contra el impacto económico

La Comisión Europea (CE) contempla "todas las opciones" previstas en la legislación comunitaria para responder al impacto económico del coronavirus, según ha señalado la presidenta de esa institución, Ursula Von der Leyen, en una declaración en la que puntualizó unas declaraciones previas en la prensa alemana en las que dijo que los coronabonos eran "un eslogan".



La máxima responsable del Ejecutivo comunitario emitió una declaración el sábado por la noche en la que indicó además que, para "garantizar la recuperación", Bruselas propondrá cambios en la propuesta del próximo presupuesto europeo (el llamado Marco Financiero Plurianual -MFP-) para afrontar la crisis provocada por el coronavirus.



"Esto incluirá un paquete de estímulos que garantizará que la cohesión en la UE se mantiene a través de la solidaridad y la responsabilidad", dijo.



La presidencia de la CE, señaló Von der Leyen, "no excluye ninguna opción dentro de los límites del Tratado".



Recordó, por otra parte, que el Consejo Europeo ha pedido al Eurogrupo que presente propuestas en las próximas semanas en respuesta al impacto económico del coronavirus.



"La Comisión participará en esas discusiones y está preparada para ayudar, si así lo apoya el Eurogrupo. Esto es necesario, ya que el espacio fiscal para los nuevos instrumentos es limitado, al encontrarnos en el último año del MFP", añadió.



En paralelo, Bruselas trabaja en "propuestas para la fase de recuperación", en el marco de los Tratados.



Como "primer paso", dijo la presidenta de la CE, "estamos trabajando en la total flexibilización de los fondos existentes, como los fondos estructurales", algo que dará "un apoyo inmediato".



Von der Leyen puntualizó de esta manera las declaraciones hechas el sábado a la agencia alemana DPA en relación con los llamados coronabonos, un instrumento que reclaman España, Italia y otros países de la UE partidarios de mutualizar los mecanismos de deuda.



"La palabra coronabonos es realmente sólo una eslogan. Lo que hay detrás es una gran cuestión sobre responsabilidades. Y ahí están justificadas las reservas en Alemania y de otros países", dijo Von der Leyen a la agencia alemana.



"Ahí hay limitaciones legales, ése no es el plan. En eso no estamos trabajando", señaló en esa entrevista, en la que indicó que Bruselas ha recibido del Consejo Europeo "la misión de diseñar el plan de reconstrucción" y que esa "es la senda en la que trabajamos".