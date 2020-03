La CEOE advierte del enorme impacto del "parón" y pide más apoyo

La CEOE ha señalado que la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a generar un "enorme impacto sin precedentes" en la economía y ha pedido que se acompañe de otras que eviten "una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva".



En un comunicado, las patronales advierten de que el parón anunciado ante la pandemia del coronavirus -todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril con un permiso retribuido por parte de la empresa- "puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social".



Las empresas españolas, señalan, "no discutimos las últimas medidas sanitarias adoptadas y vamos a cumplirlas, como hasta ahora. La prioridad es la salud de las personas".



Pero, advierten, de que va a ser una medida "que va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial".



"Este parón puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social", añade la patronal que apunta también el "desconcierto total" y pide dar a conocer urgentemente la lista de las actividades que se consideran esenciales para poder adoptar las medidas oportunas.



Es imprescindible, concluyen, que esta medida "vaya acompañada de otras que eviten un agravamiento de la situación ya dramática que atraviesan las empresas, entre otras pymes y autónomos españoles, y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva".