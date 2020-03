Arrimadas insta al Gobierno a no crear "más incertidumbre"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado hoy al Gobierno a no crear "más incertidumbre" en la sociedad y que debe ser "más claro" sobre sus decisiones.



Arrimadas ha lanzado este mensaje a través de las redes sociales un vez concluida la comparecencia de este sábado del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive.



Para Arrimadas lo importante hubiera sido "dar tranquilidad" a autónomos y empresas, algo que Sánchez "hoy no ha hecho".