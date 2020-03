El 0,2% de los andaluces dice desobedecer confinamiento por ser inútil

Sólo el 0,2 por ciento de los andaluces dice desobedecer el confinamiento por considerarlo inútil, y un 0,6 por ciento señala que intenta salir en cuanto puede, mientras que el 39,7 por ciento no sale para nada de su casa y el 59,5 lo hace sólo para desplazamientos autorizados (trabajo, farmacias o supermercados).



Así lo señala una encuesta del Centro de Estudios Andaluces que también concluye que el grado de preocupación de los andaluces, en una consideración de cero a diez, se eleva a 8,58, y es un poco más alta entre las mujeres, un 8,77, que entre los hombres, un 8,37.



El 33,8 por ciento de los andaluces consideran que tanto la economía como la sociedad cambiará tras la crisis sanitaria y "nada será como antes", mientras que el 51,9 por ciento de los encuestados cree que la sociedad y la economía "tardarán mucho tiempo en recuperar algo" y el 10,9 por ciento que "se recuperará todo dentro de poco tiempo", de modo que sólo el 1,3 por ciento cree que en cuanto pase esta situación "todo volverá a ser como antes" y el 2,1 por ciento no sabe.



Para luchar contra la propagación del coronavirus, el 91,3 por ciento apoya el cierre de fronteras; el 79,4 apoya la limitación total del movimiento de personas; el 89,7 por ciento el cierre de todas las empresas salvo las estrictamente necesarias; 86,8 por ciento apoya que haya más policías y militares en las calles vigilando que nadie se salte la cuarentena; el 41,4 por ciento apoya que se permita ir a trabajar.



El 86,8 por ciento apoya una renta mínima para todos los españoles mientras dure la crisis; el 89,7 por ciento apoya la suspensión total de la cuota de autónomos; el 88,1 respalda la suspensión del pago de hipotecas y alquileres sólo para una primera vivienda; y el 88,3 por ciento es partidario de una renta mínima para autónomos.



Ante la crisis sanitaria, el 47 por ciento de los andaluces aprueba la nacionalización de empresas y el 94,5 por ciento apoya la creación de hospitales de campaña.



El 32 por ciento de los encuestados declara que, laboralmente, el estado de alarma no le afectada nada y prosigue con su vida laboral, mientras que el 26 por ciento señala que le afecta muchísimo y le supone o le ha supuesto un problema grave.



El 20 por ciento asegura que laboralmente se ha visto muy afectado o le ha creado ciertos problemas; el 12 por ciento que "le afecta algo pero lo lleva bien"; y el 10 por ciento que le afecta o poco o que "le ha cambiado poco la cotidianidad o que en su trabajo han sabido reaccionar y poner medios".



La encuesta, efectuada entre el 21 y el 23 de marzo por la empresa "Nexo SCA" con la dirección científica del Centro de Estudios Andaluces, ha sido realizada a 625 residentes en Andalucía mayores de 18 años, y ofrece un nivel de confianza del 95 por ciento y un error muestral del 3,92 por ciento.