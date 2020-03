Simón: "España puede estar detectando más casos que otros países"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha defendido este sábado la transparencia de España a la hora de diagnosticar y computar los casos de pacientes contagiados por COVID-19 y ha considerado que es posible que esté "detectando incluso más que en otros lugares".



En rueda de prensa junto a otros responsable del comité sanitario de seguimiento de la crisis, Simón ha respondido de este modo a la pregunta sobre una información del diario El País sobre un informe del Instituto de Salud Carlos III basado en medias de defunciones que estimaría que subestima la cifra de víctimas mortales en las estadísticas oficiales.



Simón, que ha recalcado que conoce el modelo empleado en el informe porque lo desarrolló una unidad en del instituto en la que él estaba integrado, ha argumentado que los datos que utiliza el informe son de mortalidad general por todo tipo de causas y no se pueden achacar únicamente a la pandemia.



Ha defendido que los fallecimientos en general se comprueban "relativamente bien" en España y que, aunque "probablemente" no se hace el test de COVID-19 a todas las personas que mueren en España, los casos en los que alguno "se escape" no significarían un incremento como el que se está viendo.



Para Simón, lo que es posible es que España "esté detectando incluso más que en otros lugares", lo que ha respaldado en que las cifras de letalidad de la enfermedad en España "no es de las más bajas": "Esto puede indicar que en España hay un esfuerzo importante por detectar y notificar todos los casos por la enfermedad" y ser "lo más transparente posible", ha apostillado.



En el mismo sentido se ha expresado en torno a esta cuestión la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, que ha pedido precaución a la hora de valorar los datos "perfectamente fiables" del informe, que a su juicio no sustentan la conclusión de que la cifra de víctimas mortales de la pandemia se está subestimando.



"Sacar esta conclusión sobre que estamos infradiagnosticando es algo tremendamente arriesgado", ha proseguido Yotti. E