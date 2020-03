Ayuso vuelve a acusar al Gobierno de no enviar material

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a acusar este sábado al Gobierno central de no enviar material sanitario, y ha declarado que del que disponen ha sido "gracias a donaciones y gracias a las gestiones que, como comunidad autónoma, hemos emprendido por nuestra parte".



"Por nuestra cuenta hemos ido adquiriendo material de protección y batas en la medida de nuestras posibilidades (...). Estamos esperando por un lado aviones y, por otro, material que hemos ido encargando en otros sitios", ha declarado en una entrevista con RNE recogida por Efe.



Como ejemplo ha puesto "una última compra de 355 respiradores" que Madrid ha hecho "por su cuenta", dado que el Gobierno central, ha subrayado, no le ha dado a la región "ni un solo respirador".



"Hemos activado compras en distintos mercados y que vendrán en los próximos días", ha insistido la presidenta, que el domingo pasado anunció que esta semana llegarían a Madrid dos aviones procedentes de China con material sanitario.



El Consejo de Gobierno ha autorizado, en la última semana, dos partidas de gasto por un importe total de 47,1 millones de euros para la adquisición de equipamiento sanitario.



Aunque ha admitido que "estamos ahora mismo en el peor momento de la crisis" y "todavía no parece que vaya a haber un cambio", Ayuso ha querido trasladar un mensaje "de esperanza" y ha asegurado que las "medidas estrictas" del estado de alarma "pronto van a empezar a tener su resultado".



"El contagio masivo es inevitable, está ocurriendo en todos los países", ha apostillado Ayuso, y ha agregado: "Cuando pase todo esto se sabrán las cifras reales y puedo asegurar que los españoles y los madrileños van a estar muy orgullosos, porque el contagio ha sido enorme, pero no tenemos test para demostrarlo, y sin embargo el índice de mortalidad frente a la cantidad de contagios que está habiendo es muy bajo".



Por último, ha aplaudido la "gran creatividad" mostrada por los sanitarios "para utilizar los recursos como si estuviéramos en una guerra", y ha reiterado la importancia de conseguir material de protección para los profesionales y respiradores para poder seguir aumentando el número de camas de UCI.



La Comunidad de Madrid ha sumado en las últimas 24 horas otras 345 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 2.757, mientras que los contagios se han elevado en 2.277 hasta los 21.520 y 6.326 personas se han curado ya del virus.



Las muertes ocurridas en Madrid suponen el 48,45 % de los 5.960 fallecimientos ocurridos en toda España, según los datos que ha dado a conocer este sábado el Ministerio de Sanidad.



Se trata del día que más fallecidos se han registrado, después del día de ayer, viernes 27 de marzo, cuando se produjeron 322 decesos.