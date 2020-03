EEUU supera 100.000 casos de COVID-19 y aprueba un enorme paquete

Estados Unidos superó este viernes la barrera de los 100.000 casos de COVID-19, con Nueva York como epicentro, mientras que el presidente Donald Trump estampó su firma en el mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, por valor de más de 2 billones de dólares, para contener el impacto económico.



Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU. ha registrado 101.657 infectados; seguido de Italia, con 86.498; y China, con 81.897.



Respecto al número de fallecidos, según esa fuente, al menos 1.581 personas han perdido la vida en el norteamericano por el coronavirus.



El estado de Nueva York concentra más del 40 % de los contagios documentados en EE.UU., con 44.970; seguido de su vecino, Nueva Jersey, con 8.825; y California, que acumula 4.569.



En cuanto a las cifras de mortalidad dentro de EE.UU., el estado de Nueva York está a la cabeza de decesos con 527; por delante de Washington, con 157; y Nueva Jersey, con 108.



Pese a estos datos, durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, Trump alabó la labor de su Gabinete frente a esta crisis.



"No estamos jugando. Hemos hecho un gran trabajo, y no hablo sobre mí, sino sobre Mike Pence, FEMA (la agencia federal para la gestión de emergencias), el cuerpo del Ejército", dijo.



UN PLAN DE ESTÍMULO QUE SUPONE EL 10 % DEL PIB DE EEUU



El presidente rubricó este viernes el mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, por valor de más de 2 billones de dólares, para contener el impacto económico de la pandemia.



El plan, que representa alrededor de un 10 % del Producto Interior Bruto estadounidense, fue respaldado este viernes en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, después de la aprobación el jueves en el Senado, controlado por los republicanos.



El paquete de estímulo fiscal es el triple del puesto en práctica en 2009 tras el estallido de la crisis financiera, que ascendió a 700.000 millones de dólares, e incluye una partida de cerca de 250.000 millones, que se reservará para efectuar pagos directos de 1.200 dólares a individuos y familias con una renta menor de 75.000 dólares al año, más 500 dólares por cada menor de 17 años.



Asimismo, se disponen 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas y otros 250.000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo.



También otorga 150.000 millones de dólares para apoyar las autoridades locales y estatales, y otros 130.000 millones para reforzar el sistema sanitario, que en algunos lugares, como el estado de Nueva York, comienza a estar saturado.



"PATEAR EL TRASERO" DEL CORONAVIRUS



Mientras, desde el centro de convenciones Javits Center de Manhattan, reconvertido en hospital de campaña, y rodeado de efectivos de la Guardia Nacional y cajas con materiales de primera necesidad, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, instó a la población a "patear el trasero" del patógeno, "marcar la diferencia y salvar vidas" ante el aumento de casos y fallecidos.



Desde el centro de convenciones Javits Center de Manhattan, reconvertido en hospital de campaña, y rodeado de efectivos de la Guardia Nacional y cajas con materiales de primera necesidad, Cuomo indicó que el coronavirus "se está extendiendo por todo el estado, igual que por todo EE.UU.", y dijo que en un día se han identificado 7.377 positivos más, hasta 44.635, mientras que han fallecido otras 135 personas, con lo que ya son 519, de acuerdo a los datos que él maneja.



De los casos de coronavirus detectados en Nueva York, 6.481 personas están hospitalizadas y 1.583, en unidades de cuidados intensivos (UCI) con respirador, mientras que se han recuperado unas 2.045.



Pese a que se ha ralentizado el ritmo al que se duplican las hospitalizaciones, ahora cada cuatro días, el "pico" se alcanzará en unos 21 días en Nueva York, por lo que las autoridades están "haciendo lo imposible" para ampliar su capacidad hospitalaria de 53.000 camas actuales a 140.000 y "reuniendo equipamiento de todas partes", incluyendo los vitales respiradores, de los que tiene 4.400 y necesita 30.000.



"La montaña que tenemos que escalar es monumental", reconoció el gobernador, que ha estado buscando espacios "de manera creativa y agresiva" para que el estado esté "listo en caso de que se desborden" los hospitales y, según reveló, puede conseguir unas 123.000 camas "sumando capacidades".



UNA LEY DE 1950 PARA FORZAR A EMPRESAS A FABRICAR RESPIRADORES



Ante la escasez de respiradores, Trump ha pasado en las últimas horas de burlarse de las peticiones a activar la ley de Producción de Defensa, una norma de 1950, para obligar a empresas, como General Motors (GM), a producir los equipos necesarios.



Trump invocó esa normativa para forzar a GM a producir respiradores horas después de que atacase en Twitter al fabricante de automóviles y su presidenta, Mary Barra, y tras negar que el país necesitase producir decenas de miles de unidades de este equipo médico.



El periódico The New York Times informó de que GM estaba negociando con el Gobierno federal la financiación de la reconversión de una planta de montaje de automóviles en Indiana para producir respiradores junto a la firma Ventec Life Systems, a cambio de 1.000 millones de dólares.



"Nuestras negociaciones con GM sobre su capacidad para proporcionar respiradores han sido productivas, pero nuestra lucha contra el virus es demasiado urgente para permitir que continúe el toma y daca del proceso normal de contratación. GM estaba desperdiciando tiempo", dijo Trump en un comunicado.



Antes de invocar la ley, GM y Ventec habían anunciado que destinarían 1.000 trabajadores a la fabricación de respiradores en la planta de Indiana.