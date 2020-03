Jaime Peñafiel pilla Covid-19 y culpa a "una persona del servicio"

El periodista experto en la Casa Real Jaime Peñafiel y su mujer han contraído el coronavirus. "¡Estoy jodido! Una de las personas del personal de servicio me contó el otro día que tenía fiebre y creo yo que lo he cogido así. Tendríamos que habernos quedado solos mi mujer y yo", asegura el periodista que ya se encuentra en su casa de Madrid, afirma en declaraciones recogidas por la Tribuna de Salamanca.

Así, señala que "mi médico, internista en el hospital de La Luz, me está controlando en todo momento y me ha dicho que lo que me pasa se debe al virus, sin duda".