La Junta de Andalucía valora la cesión de 24 respiradores a Madrid

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha valorado este viernes la cesión de 24 respiradores artificiales a la Comunidad de Madrid por parte del sistema sanitario público andaluz y ha anunciado que también se ha enviado "otra cantidad importante", cedida por la sanidad privada andaluza.



"Andalucía ha sido muy solidaria, como no pude ser de otra forma, con una comunidad autónoma, como la de Madrid que lo está pasando muy mal", ha señalado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa por videoconferencia.



El consejero ha explicado que estos respiradores artificiales enviados a Madrid no están incluidos en la planificación del material necesario para afrontar los dos escenarios de evolución de la pandemia del coronavirus, que ha elaborado la Junta de Andalucía, y ha añadido que esta cesión incluye "un compromiso de devolución" por el Gobierno madrileño, en el caso de que Andalucía los necesitase por una extensión no prevista del COVID-19.