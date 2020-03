“Blinda tus perfiles contra las fake news”, guía para evitar bulos

“Blinda tus perfiles contra las fake news” es la guía que ha publicado la Policía Nacional para evitar que los ciudadanos caigan en la desinformación y sean víctimas de bulos con mensajes que contribuyen a generar alarma, a desprestigiar la imagen de personas o instituciones o a manipular decisiones.



Se trata de una guía con cinco recomendaciones sencillas que ayuda a saber cuándo nos encontramos ante este tipo de noticias para que podamos identificarlas antes de darles credibilidad y compartirlas, ha informado este viernes la Dirección General de la Policía.



Esta campaña contra la desinformación se difundirá a través de los perfiles de la Policía Nacional en Instagram, Facebook, Youtube o Twitter.



Las cinco recomendaciones son conocer la fuente de la noticia, contrastar la noticia, tener en cuenta que a veces una imagen no vale más que mil palabras, identificar los patrocinios y no compartir ante la duda sobre su veracidad.



La Policía subraya que en España millones de internautas utilizan la red para leer noticias y "las fake news o noticias falsas pueden suponer un verdadero ataque de desinformación".



Destaca que "la falsedad de estos mensajes unida a la rápida viralización que se consigue con su transmisión a través de las redes sociales, puede generar alarmas innecesarias, desprestigiar la imagen de una persona, una empresa o institución, o bien manipular las decisiones de los ciudadanos que tengan acceso a ellas".



El equipo de redes sociales de la Policía Nacional recibe más de doscientos mensajes diarios a través de sus perfiles alertando de posibles bulos, a lo que hay que sumar más de 4.000 menciones al día.



La Policía quiere concienciar sobre la responsabilidad en la viralización de las noticias falsas, que recae "en todos".



"Uno de los objetivos de sus creadores es conseguir una difusión amplia y rápida. Concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de no participar en estas cadenas de desinformación es fundamental para evitar ser víctimas de su manipulación", añade.