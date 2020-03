Los beneficios industriales en China caen un 38,3 % interanual

Los beneficios de las principales empresas industriales chinas se desplomaron un 38,3 % interanual en los meses de enero y febrero de 2020 a causa del impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.



Los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) indican que las ganancias en los primeros dos meses del año fueron de 410.700 millones de yuanes (58.071 millones de dólares, 52.512 millones de euros).



Esta nueva caída supone un varapalo más para la producción industrial china, ya que este indicador registró en diciembre, antes del cese de la actividad por la pandemia, una reducción del 6,3 % interanual, con un descenso total en 2019 del 3,3 %.



Para la compilación de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,83 millones de dólares, 2,56 millones de euros).



De los 41 sectores listados por la ONE, 37 registraron una reducción de sus ganancias, mientras que los 4 restantes las incrementaron.



Entre los principales afectados destacan las industrias de los productos electrónicos (con una caída del 87 %), de automoción (-79,6 %), de maquinaria eléctrica (-68,1 %) y la industria química (-66,4 %).



En el extremo opuesto, aumentaron sus ganancias las compañías dedicadas al tabaco (31,5 %), los metales no ferruginosos (28,3 %), la extracción de petróleo y gas (23,7 %), y la industria agraria y de comida procesada (2,2 %).



La estadística de la ONE Zhang Weihua achacó la caída de beneficios a la prolongación de las vacaciones del Año Nuevo chino por el brote de coronavirus que paralizó el país y, por ende, afectó tanto a la producción industrial como a la demanda.



"El aumento de costes", agregó Zhang, "exprimió los márgenes de beneficios. Durante la epidemia, la vuelta al trabajo y a la producción no se produjeron con normalidad, pero los costes y otros gastos no variaron".



El de hoy es uno más de los indicadores económicos -junto al comercio internacional o las manufacturas, entre otros- que muestran el gran impacto de la pandemia en las cuentas del mayor país asiático.