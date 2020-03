La Junta: El Gobierno ha transferido 3 millones y 251.000 mascarillas

El gobierno central ha transferido hasta ahora a la Junta de Andalucía 3 millones de los 91 que se le asignaron en el plan de contingencia por el coronavirus para políticas sociales y sanidad y ha enviado 251.930 mascarillas de las 800.000 que dice el Ministerio que ha transferido a Andalucía, ha informado el vicepresidente andaluz, Juan Marín.



En una entrevista en el programa de Carlos Herrera en la cadena Cope, Juan Marín ha censurado la falta de diligencia del Gobierno central y del Ministerio de Sanidad en la gestión de esta crisis sanitaria y ha manifestado que, "desde la lealtad, necesitan esos recursos".



Con las más de 250.000 mascarillas enviadas hasta ahora "no hay para una semana" y con esos tres millones tampoco tienen para comprar mascarillas, ha denunciado el vicepresidente y consejero de Turismo.



No obstante, ha agradecido al Ministerio que dejara libertad a las comunidades para la compra de material y ha recordado que Andalucía ha comprado siete millones de mascarillas, de las que ayer llegaron un millón.



Ha explicado que la Junta ha acudido a los proveedores del listado oficial que facilitó el gobierno chino para evitar problemas como el que ha tenido el gobierno central con los test que debido devolver a una empresa China porque eran ineficaces.



No obstante, ha indicado que hay dificultades en el mercado para adquirir ese tipo de material y se ha encarecido el precio, ya que antes el coste de una mascarilla rondaba los 0,28 céntimos y algunas empresas actualmente las venden a tres euros.



Marín ha señalado que Andalucía está fabricando respiradores propios gracias a un acuerdo con la Universidad de Málaga y, de hecho, cada dos horas se consigue producir un respirador nuevo.



Actualmente esta región tiene más de 1.500 disponibles en las UCI y un almacén de logística en Antequera (Málaga), por lo que ha reiterado que Andalucía "está en condiciones de ceder respiradores a Madrid" porque está preparada para lo que pueda venir en una o dos semanas con escenarios de picos de contagios de 9.000 y 15.000 personas.



El vicpresidente andaluz ha puesto en valor la experiencia de Andalucía con el brote de listeria el pasado verano pues le ha permitido ser "previsora" y, de hecho, en enero compró 200.000 mascarillas a una empresa de Jaén en previsión de lo que estaba ocurriendo en China cuando apareció el coronavirus.



Marín, como consejero de Turismo, se ha referido al impacto "brutal" del Covid-19 en el sector turístico que ha cifrado en más de 7.000 millones de euros y en un mínimo histórico de ocupación en esta actividad al situarse en unos 20.000 ó 25.000 trabajadores.



No obstante, ha lanzado un mensaje de optimismo, ya que la "fortaleza del turismo andaluz" permitirá una "rápida recuperación" cuando se supere esta crisis sanitaria.