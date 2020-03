Marlaska insiste en que no hubo razón objetiva para suspender el 8M

El ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que no hubo razones objetivas que obligaran el pasado 8 de marzo a suspender la manifestación del día de la Mujer ni otros actos multitudinarios que ese día se celebraron, como partidos de fútbol o actos políticos.



En rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa, Marlaska, acompañado del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, se ha referido a la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid por haber autorizado la manifestación del 8Mm y ha dicho que este proceso judicial seguirá su trámite.



"Todos conocemos que hay una denuncia en el juzgado y tendrá el oportuno trámite, pero no es momento de polemizar y menos con un acontecimiento como el 8M", un día en el que además hubo pluralidad de actos políticos y sociales.



Las autoridades sanitarias y médicas no tenían ningún dato objetivo que determinara la necesidad de suspender cualquier evento donde se aglomeraran muchas personas, ha reiterado Marlaska, a quien le llama la atención que solo se haga hincapié en la manifestación de Día de la Mujer.