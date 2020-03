El rey, con mascarilla y guantes, visita el hospital de Ifema

Felipe VI, con mascarilla y guantes como medida de prevención, ha visitado este jueves el hospital de emergencia instalado en el recinto ferial de Ifema de Madrid para conocer la situación de los enfermos por el coronavirus, aunque sin entrar en el espacio donde están ingresados los pacientes.



Durante algo más de una hora, el rey ha recorrido parte de las instalaciones sanitarias habilitadas en los dos pabellones del recinto junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la de Defensa, Margarita Robles.



La visita, que no se ha anunciado previamente, se ha desarrollado tomando las precauciones fijadas por las autoridades sanitarias, por lo que don Felipe no ha accedido a los espacios ya ocupados por pacientes y usuarios, han informado fuentes de la Casa Real.



El rey y las autoridades, que han mantenido una distancia de seguridad entre ellos, han asistido a una reunión en la que el director del nuevo hospital, Antonio Zapatero, les ha explicado los detalles de la puesta en marcha del centro sanitario en un tiempo récord debido a la gravedad de la crisis, que ha causado por el momento 56.188 contagiados y 4.089 fallecidos en España.



Los primeros pacientes ingresaron en Ifema en la noche del pasado sábado después de que la Comunidad de Madrid acondicionara el recinto en apenas dos días con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME).



Este hospital temporal ha sido habilitado para descongestionar los centros hospitalarios de la capital.



En dos pabellones, se han colocado 1.396 camas -1.300 convencionales y 96 puestos UCI- ampliables a 2.000, que podrán alcanzar las 5.500 con otros dos pabellones pendientes de ejecutar, lo que le convierte en el hospital más grande de España.



Alrededor de 400 médicos se han destinado a este centro, junto con otros tantos enfermeros y auxiliares.



Además de los ministros, han acompañado a don Felipe el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y representantes de las unidades militares que participan en el montaje del centro.



La visita de Felipe VI ha Ifema ha sido su primer actividad fuera del Palacio de la Zarzuela desde que el Gobierno decretara el estado de alarma por la pandemia, que entró en vigor el pasado día 14 y que ha sido prorrogado hasta el 11 de abril.



El pasado día 18, el monarca se reunió con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el comité de crisis en el Palacio de la Zarzuela y, tras el encuentro, pronunció un mensaje en televisión.



"Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad", proclamó don Felipe.



También tuvo palabras de elogio para los profesionales de la sanidad, a los que definió como "la vanguardia de España y la primera línea de defensa" ante la pandemia.



"Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. Nunca os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país", dijo el monarca.



A su vuelta de París el pasado día 11, los reyes se sometieron al test del coronavirus, en el que dieron negativo, si bien se acordó que la reina no tendría agenda por ahora tras haber estado en contacto en días previos con algún contagiado, como la ministra de Igualdad, Irene Montero.



En los últimos días, los reyes han mantenido diversas conversaciones telefónicas desde Zarzuela con miembros del Gobierno, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales para conocer el impacto de la pandemia en los distintos sectores.