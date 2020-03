Casado cree que España está "de luto" y el Gobierno no da la talla

El líder del PP ha asegurado que España "está de duelo y de luto" y el Gobierno "no esta respondiendo a la altura de los esfuerzos" que está realizando la población ante la crisis del coronavirus, pese a lo que apoyará la prórroga del estado de alarma.



En su intervención en el debate de la autorización de la prórroga para el estado de alarma, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su intervención lo ha dejado "más preocupado" porque el país "necesita soluciones, no promesas" y "certezas, no soflamas"



También ha reprochado a Sánchez su "negligencia grave" al no tomar medidas antes y ha reclamado que, como homenaje a las víctimas, las banderas ondeen a medida asta mientras dure la pandemia y que una vez que termine se celebre un funeral de Estado y un monumento en su honor en el centro de Madrid.