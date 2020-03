"De ninguna manera" el curso educativo acabará antes de tiempo

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este miércoles que "de ninguna de las maneras" está previsto el final de curso antes de lo correspondiente, en el que de momento están canceladas las clases presenciales por el coronavirus.



Lo ha dicho la ministra este miércoles en una entrevista con EFE, tras reunirse de forma telemática con los consejeros autonómicos, y se ha mostrado extrañada porque ayer surgiera esa posibilidad, a la vez que ha recordado que su departamento lo "desmintió" enseguida.



"El curso sigue, las familias están haciendo un esfuerzo denodado con los alumnos, con los hijos e hijas en casa", ha reconocido.



Celaá ha destacado que los escolares están aprendiendo ahora "muchos valores en términos de autoorganización, disciplina y convivencia con el resto de la familia".



Respecto a los alumnos matriculados desde el pasado septiembre para este curso en un centro educativo extranjero, como puede ser en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Francia, Celaá ha subrayado que es "preciso" que sigan su curso y lo completen en el centro: "Es muy importante que consigan certificar allí su curso para que nosotros después podamos convalidarlo".



No obstante, ha comentado que si hay algún caso excepcional en el que el centro extranjero no se haga cargo, Educación lo estudiaría.



Ha recordado que el pasado año hubo cerca de 8.000 alumnos siguiendo su curso en el extranjero y que aún no tienen la cifra de este 2019-2020.



En cuanto a los profesores en el exterior, la ministra ha subrayado que su departamento está "completamente alineado" con el Ministerio de Asuntos Exteriores.



Ha aclarado que esos profesores que trabajan en el extranjero "tienen su domicilio allí, tienen sus seguros allí y están trabajando allí".



"Por tanto, hasta el momento en que desde Exteriores no haya una notificación, una advertencia de tipo general, allí van a seguir (...), salvo que haya algún caso en que tengamos evidencia de intervenir", ha añadido.



Por otra parte, Celaá se ha mostrado satisfecha con la sectorial celebrada: "Ha sido muy asonante, muy consonante, coordinada, ha salido muy bien".



EDUCACIÓN Y 17 COMUNIDADES, ALINEADAS



"Hemos estado reunidos por videoconferencias las 17 comunidades y hemos estado alienados en todos los temas", ha enfatizado Celaá, que ha informado de que se ha dejado para la próxima semana las fechas de la oferta pública de empleo.



Los demás temas han tenido una resolución concluyente, pues "es verdad que vivimos tiempos de gran pesar y, por tanto, todo el mundo se está volcando -ha continuado- en buscar resultados eficientes para los alumnos, que son nuestros principales destinatarios".



Sobre la EBAU, las fechas se retrasan entre el 22 de junio y el 10 de julio para la convocatoria ordinaria y al 10 de septiembre, la extraordinaria.



"Para el 25 de septiembre todo estará concluido" y "estamos pisando tierra firma", ha recalcado la ministra, que ha valorado asimismo el ajuste para adaptar las pruebas de la EBAU "en términos de aportar mayor flexibilidad" a la misma.



Así, habrá "más opcionalidad" en la prueba para el alumno que ha trabajado en contenidos diferentes, según comunidades y centros, para que "puedan demostrar lo que saben y no lo que no han dado".



"Ahora toca ajustar con los equipos técnicos", ha aseverado para manifestar que los dos primeros trimestres del curso "han sido bien acabados, concluidos, en la inmensa mayoría de centros".



Celaá ha especificado que el próximo 11 de abril se determinará, otra vez por videoconferencia con los consejeros, "cuáles son las circunstancias que acontecen en este momento y ver cómo transitamos el final del curso".



"Esperamos que en mejores circunstancias, esperamos que pueda haber una actividad presencial de los alumnos que nos permita llevar al menos por unos días a repasar los contenidos más importantes y llevarlos a la prueba de la EBAU", ha afirmado.



De no ser así -"algo que no tenemos que plantear ahora", ha dicho-, el Ministerio tomará algunas decisiones "para seguir como hasta ahora, por vía telemática, pero ajustando los aspectos más relevantes de cada temario".



NINGUNA FAMILIA DEBE PREOCUPARSE



"Nadie, ninguna familia, debe preocuparse en exceso; es decir, ya estamos bastante preocupados por la situación en general, pero lo que estamos haciendo es trabajar denonadamente para, primero, que ningún alumno pierda el curso por la circunstancia de la pandemia".



"En segundo lugar, todos los alumnos, estén en el curso que estén, puedan ser evaluados en condiciones de justicia y equidad: para eso están trabajando ministerio, comunidades, centros y profesores", ha declarado.



Celaá ha agradecido "muchísimo" a las familias" el esfuerzo "grandísimo" que están haciendo, así como a los docentes y a los alumnos.



A estos últimos "les pido que sean solidarios con el resto de la familia por las dificultades del confinamiento que estamos viviendo a diario", ha dicho.



Y ha solicitado "sensatez" al profesorado, que también están "trabajando profusamente" para que los alumnos puedan entender los contenidos y que las plataformas puedan llegar a sus casas.



"Vaya todo mi reconocimiento para unos profesionales, los profesores, que una vez más demuestran estar muy a la altura de las necesidades del país", ha resaltado.



Por otro lado, Celaá ha asegurado que las evaluaciones de diagnóstico de la Lomce, en tercero y sexto de Primaria y cuarto de la ESO, "no se van a realizar este año, quedan suspendidas". También ha habido acuerdo con las 17 comunidades.



Asimismo, Educación y los consejeros han tenido en cuenta la necesidad de identificar "aquellos alumnos que, por razones diferentes, circunstancias diversas, no han logrado coordinarse con el profesorado del centro", aunque "son los menos".



La escuela es "obviamente insustituible", pero "estamos progresando gracias al trabajo de los profesionales.



Por último, Celaá se ha referido a la Formación Profesional (FP) y su adaptabilidad al momento, en concreto respecto a las prácticas en centros de trabajo.



Hay la posibilidad de reducirlas hasta mínimos legales e integrarlas en el modelo del proyecto en caso de no poder hacerse en centros de trabajo en el último trimestre, ha aseverado. No obstante, ha dicho que cerca del 70 % de los títulos existentes están digitalizados, y las comunidades y el ministerio comparten el material a través de la web.