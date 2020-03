Un cura cacereño celebra el corpus desde el tejado de la iglesia

El cura de Arroyo de la Luz (Cáceres), uno de los focos del coronavirus en Extremadura, con cinco muertos, ha celebrado este miércoles un "corpus christi" desde el tejado de la iglesia, adonde se ha subido con ropa litúrgica para que la "bendición del Santísimo" llegue a todo el pueblo y ayude a acabar con la pandemia.



El párroco, Juan Manuel García Acedo, natural de la vecina localidad de Malpartida de Cáceres, reconoce que ha copiado esta idea de los sacerdotes italianos que han sacado a pasear la Custodia de Cristo por las calles de sus ciudades.



En declaraciones a Efe, García Acedo explica que lleva ya días ascendiendo a lo alto del tejado de la iglesia, adonde es "es fácil de subir", según reconoce para no alarmar sobre sus hazañas, para otorgar la bendición a sus feligreses mientras estos salen a las ventanas y balcones de sus casas, para "buscar la protección del Señor".



García Acedo, titular de la Parroquia de La Asunción de Arroyo de la Luz, una localidad próxima a Cáceres, de 5.800 habitantes, ofrece también todos los días misas a sus feligreses que transmite en directo por una emisora de radio que tiene y que posteriormente cuelga en Facebook, una red social que le permite estar en contacto permanente con sus vecinos, donde también ha llegado a colgar imágenes del amanecer desde el tejado de la iglesia para animarles en estos días de confinamiento y de lucha la pandemia.



Reconoce que era aficionado a la fotografía, pero que las urgencias del Covid-19 le han hecho "ponerse las pilas" y estudiar para aprender a grabar y subir vídeos con los que dar fuerza y esperanza a sus parroquianos.



Al tiempo que cumple con los oficios, entre los que se ha incluido una novena que ha sido seguida por todo el pueblo a través de la radio pirata de la iglesia, los graba para subirlos a Facebook y que puedan verlos el mayor número de personas posibles, convencido de que todo esto ayudará a que "superemos la pandemia".



"Me consta que me está siguiendo gente hasta desde Canadá", ha dicho Juan Manuel García, quien ha destacado que hasta el propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, le ha llamado para agradecerle la labor que está haciendo por el pueblo.