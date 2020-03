Repatriado: "Miran mal a los españoles, me hacía pasar por mexicano"

Un madrileño recién llegado de Bali (Indonesia), donde ha visto interrumpidas sus vacaciones por la pandemia del coronavirus, ha asegurado que desde que se decretó el estado de alarma se mira "mal" a los españoles en el extranjero, hasta el punto que él decidió hacerse pasar "por mexicano".



Este repatriado de unos 50 años, que ha preferido no dar su nombre, ha relatado a Efe tras llegar al aeropuerto de Alicante-Elche en un vuelo de 32 horas desde Bali (con escalas en Tailandia, India, Rusia y Lituania) que desde que se conoció que España es uno de los focos mundiales del Covid-19 se les ve "mal, fatal".



"Permanecíamos el mayor tiempo posible dentro del hotel y cuando salíamos, decíamos que éramos mexicanos", ha confesado este hombre, ataviado con mascarilla tras aterrizar.



Una pareja que lleva cuatro meses viajando por el sudeste asiático y a la que el cierre de fronteras sorprendió en Bali, Joan de Barcelona (32 años) y Ariadna de Figueres (Girona), de 22, ha coincidido que "el rechazo en general es para los occidentales".



Según Ariadna, "creen que somos los que hemos llevado el virus" ya que "saben que el coronavirus se propaga a base de viajar y", ha subrayado Joan, "ellos no lo hacen".



En la misma línea, una pareja de La Pola de Vallbona (Valencia), Héctor y Sara, ha indicado que a los extranjeros se les prohíbe ahora el paso a algunos lugares: "No entréis", les espeta la población local por miedo al contagio.



Una barcelonesa diseñadora de joyas, Adriana de 42 años, ha indicado que "por ser español pensaban que se iban a contagiar de coronavirus", lo que ha provocado que en algunos locales a ella no le quisieran atender en los últimos días y se sintiera "excluida".