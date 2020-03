Test y pacientes jóvenes, factores de la mortalidad en Alemania

La realización de test en una fase temprana de la epidemia y el bajo promedio de edad de los pacientes contagiados son dos posibles factores de la baja mortalidad específica en Alemania a causa del coronavirus.



"Con frecuencia se me pregunta por las razones de que haya una tasa de mortalidad baja en Alemania en comparación con otros países. En realidad no sabemos por qué es así pero creemos que hay factores que pueden explicarlo", dijo el presidente del Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler.



En primer lugar, según Wieler, en Alemania se empezaron a realizar test en una fase temprana de la epidemia, lo que permitió identificar muchos casos leves.



En segundo lugar, muchos de los contagiados han sido gente joven, entre quienes se presenta un índice de mortalidad menor.



El promedio de edad de las personas contagiadas en Alemania es de 54 años, mientras que el promedio de edad de quienes han muerto es de 81 años.



Wieler aseguró que, en todo caso, el relativo bajo número de muertos como consecuencia del coronavirus no se debe a que no se contabilicen todos los casos identificados.



Sin embargo, el virólogo advirtió que todavía se está en una fase temprana de la epidemia y que el número de muertos en Alemania puede aumentar.



En Alemania, según las últimas cifras del RKI, hay 31.554 casos confirmados, lo que representa un aumento de 4.118 con respecto al día anterior y una incidencia de 38 contagios por cada 100.000 habitantes aunque en esto último hay muchas diferencias regionales.



El número de muertos, según el RKI, es de 149.



Las cifras del RKI se generan a través de los reportes que hacen las autoridades sanitarias regionales que, a su vez, reciben los datos de las oficinas de sanidad de los municipios.



Ese procedimiento hace que el RKI esté por detrás de otras estadísticas como las que lleva la Universidad Johns Hopkins de EEUU para todo el mundo, según las cuales hay 32.903 casos en Alemania y 156 muertos.



Wieler dijo que aunque las cifras de otras instituciones no son falsas se trata de proyecciones mientras que las del RKI son los datos oficiales contrastados.