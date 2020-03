Jabalíes, pavos, patos y otros animales no se quedan en casa

Jabalíes y pavos reales que campan a sus anchas por la calle, patos que caminan por la carretera o delfines en los canales de Venecia. Parece que el lema #YoMeQuedoenCasa no va con ellos y, sin embargo, ciertos animales nunca dejaron de estar presentes en las grandes urbes.



A raíz del confinamiento en los hogares para frenar la propagación del coronavirus, las redes sociales se han llenado de mensajes de ciudadanos que han avistado algún animal o algún ave en núcleos urbanos o lugares donde su presencia era casi imposible antes de que España se viera afectada por el Covid-19.



Pavos reales que pasean por las calles tras saltarse las vallas del parque de El Retiro, jabalíes próximos a viviendas de Madrid o Barcelona, cabras sueltas por Chinchilla (Albacete), patos silvestre en las fuentes de Roma o delfines nadando en los solitarios canales de Venecia, son algunas imágenes insertadas en las redes en estos días de cuarentena.



La prácticamente nula presencia de seres humanos y de contaminación en las ciudades en los días de confinamiento. según algunos, es el motivo de que haya animales inusuales sueltos en las calles y, sin embargo, para las organizaciones animalistas no es nada raro ya que sostienen que estas incursiones son "más que frecuentes a lo largo del año" en condiciones medioambientales menos saludables que las actuales.



Desde la organización de defensa de la naturaleza y el medio ambiente WWF "no confirman ni desmienten" estas presencias de animales en las ciudades pues, según dicen, son más habituales de lo que parece y mas si las condiciones atmosféricas son favorables como ahora.



Miguel Ángel Valladares, del WWF, ha explicado a Efe que son "cosas normales" que, por ejemplo, en localidades próximas a parques naturales o reservas pueda haber osos que bajen al pueblo en busca de alimento, pero ha insistido en que no dejan de ser "anécdotas" que demuestran "que sin influencia humana la naturaleza va recuperando su lugar".



La organización SEO/Bird Life, por su parte, advierte de que algunos de los avistamientos de aves en lugares fuera de su hábitat en los últimos días "pueden no ser reales", aunque sostienen que ver algún ejemplar de fauna salvaje en lugares poco poblados y poco ruidosos "no es nada nuevo ni nada raro".



Lo que sucede ahora, añaden desde esta organización, es que durante la cuarentena por el coronavirus "hay menos ruido y se escucha más el canto de las aves y eso antes pasaba desapercibido"



Señalan asimismo que los pavos reales que se han visto en algunas calles del centro de Madrid tal vez sean los del parque de Fuente del Berro "que se han movido" y mantienen que no existen estudios que demuestren que los animales que habitan en las grandes urbes se sientan "más cómodos" ahora que antes de la pandemia.



Desde SEO Bird/Life recuerdan que no se debe alimentar a las aves silvestres, ni en caso de alerta sanitaria como la actual ni en circunstancias normales, pues ellas mismas se procuran el alimento que, además, es el más indicado.