La azotada provincia de Hubei retoma la marcha tras la cuarentena

La provincia centro oriental china de Hubei, cuna de la pandemia de coronavirus y la más afectada por el virus en China, retomó buena parte de su movimiento con el levantamiento de las restricciones de viaje, en vigor desde hoy.



Así, los ciudadanos y viajeros que se encontraran en Hubei "encerrados" hasta la fecha podrán salir de la provincia, salvo en Wuhan, donde no se levantará la cuarentena hasta el próximo 8 de abril.



Según la agencia estatal de noticias Xinhua, el servicio ferroviario vuelve a estar en marcha en la provincia, a excepción de Wuhan ,su capital, donde no operará en ninguna de las 17 estaciones de la urbe.



La fuente aseguró que, en la frontera entre la ciudad de Huanggang (en Hubei) y Jiujiang (en la provincia de Jiangxi), "docenas de personas aguardaban para salir de Hubei el martes por la noche" (hora GMT +8).



En el caso de Wuhan, los trenes comenzarán a llegar a la ciudad a partir del próximo sábado, mientras que los que salgan de ella tendrán que esperar al 8 de abril.



Mientras tanto, el servicio urbano de autobús de la ciudad ha comenzado a funcionar después de nueve semanas de hiato, en un momento en el que las cifras oficiales apenas registran nuevos contagios o fallecimientos por la neumonía COVID-19.



Los viajeros que quieran utilizar estos servicios deberán presentar o bien un código generado por el teléfono móvil que certifique su estado de salud o un certificado médico emitido por las autoridades sanitarias.



Comienza así una más que relativa vuelta a la normalidad, desde que el 23 de enero comenzara una cuarentena en Wuhan que dejó paralizado todo el transporte que no fuera de emergencia.



Al menos 2.526 personas han muerto por COVID-19 en Wuhan desde que se detectara el brote, el año pasado, y 1.358 pacientes todavía permanecen en estado grave.



El número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.218, entre los que han perecido 3.281 personas, según los últimos datos de la Comisión Nacional de Sanidad.