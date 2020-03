Vox plantea que los inmigrantes irregulares paguen por la atención

El grupo parlamentario Vox ha planteado en una propuesta para incluir en las medidas de la prórroga del estado de alarma que los inmigrantes en situación irregular paguen por la prestación médica que puedan recibir mientras dure la actual situación.



"Los extranjeros que no sean titulares de una autorización para residir en territorio español podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial". Así consta en la propuesta.



Es una de las medidas que Vox ha planteado cara al debate de mañana sobre la autorización de la ampliación del estado de alarma que acogerá el Congreso, en sesión plenaria.



Más de una quincena ha presentado en total. Además de la citada, aboga por derivar en la autoridad nacional competente "todas las competencias" de Cataluña, dentro de las medidas estipuladas para frenar el avance del coronavirus.



Otras de sus propuestas pretenden aliviar la restricción de movimientos, de modo que puedan ir dos personas en un coche siempre y cuando residan en el mismo domicilio y cumplan las "prevenciones sanitarias".



O ampliar el radio de actividad empresarial, cultural o comercial, permitiendo que operen durante la prórroga "establecimientos de hostelería y restauración en carretera", por ejemplo, y si prestan servicios a transportistas o personal sanitario o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.



Propone que se suspendan los "expedientes de indulto" durante la vigencia del estado de alarma.



La privación de la asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación irregular no es la única en este ámbito, y así, en otra propuesta aboga por ampliar "el plazo de permanencia en los CIE de los extranjeros irregulares" por "razones imperiosas de interés general".



"A su finalización, se procederá a su expulsión inmediata del territorio español", añade Vox.



Igualmente, pide que los medios de comunicación públicos y privados no reciban ayudas durante la vigencia del estado de alarma ni cuando acabe éste.