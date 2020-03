Cómo encontrar préstamos baratos

La proliferación gracias a internet de préstamos rápidos ha cambiado mucho el panorama de pedir un crédito durante estos últimos años. Si bien el proceso antiguamente solía ser dirigirnos directamente a nuestro banco y preguntar por sus préstamos, hoy en día son cada vez más los bancos y financieras, tanto tradicionales como online, los que ofrecen únicamente préstamos, sin compromiso ni necesidad de ser clientes.

Esto, aunque es una bunea noticia para el usuario, también es un arma de doble filo. Cada día aparecen nuevas financieras, con tácticas agresivas y ofreciendo lo imposible. Además, muchas de estas entidades escapan al control del Banco Central Eruopeo, por lo que sus intereses y condiciones pueden ser abusivas escondidas detrás de una letra pequeá. ¿Cómo evitar fraudes o, simplemente, encontrar préstamos baratos?

¿Préstamos gratis?

En el comparador de préstamos Top5Credits.com nos explican que podemos sacar ventaja, y mucho, a la actual competencia en el mundo de los préstamos online. “Especialmente con los microcréditos”, apuntan. Y es que debido a la feroz competencia en préstamos de hasta 300€, financieras como Vivus llegan a ofrecer un primer crédito al 0% de interés “sin trampa ni cartón”, anuncian desde el comparador financiero. Evidentemente, esto no es un acto de altruismo. “Las financieras saben que quien busca un minicrédito quiere dinero rápido. Si bien los primeros préstamos pueden tardar hasta 48 horas, una vez la financiera te ha proporcionado un crédito, pasos inevitables con el primer préstamo, como comprobar la identidad o datos bancarios, dejan de ser necesarios. Por ello, ofrecen un tentador préstamo inicial gratis. Así se aseguran que la próxima vez acudirán a ellos”.

Por supuesto, el cliente puede aprovecharse de dichas ofertas “con un poco de paciencia”. Alternar entre diferentes créditos online con dicha oferta puede hacernos obtener varios minicréditos al 0%TAE. “Por supuesto, esto se ha de hacer con cautela”, aclaran. “Mantener varias deudas no es muy buena idea. Aunque sean al 0%, si la cosa se tuerce y no podemos pagar, tendremos que vernoslas com más de una financiera, y si la morosidad con una financiera ya es molesta, con varias puede ser una pesadilla”.

Bancos tradicionales vs préstamos online

Como hemos visto, las financieras online ocupan la mayor cuota de mercado respecto a los préstamos rápidos. No obstante, estas financieras, michas de ellas consideradas “Fintech”, no son sólo entidades de crédito. FinTech, acrónimo de Financial Technology, son compañías tecnológicas centradas en el mundo financiero. Puede tratarse tanto de desarrolladoras de aplicaciones para contabilidad como los citados préstamos rápidos, que se basan en algoritmos para aceptar o no los préstamos de manera inmediata. Pero no es la única utilidad que estas empresas nos ofrecen como consumidores de créditos.

Por ejemplo, la FinTech española Fintonic es lo que se conoce como “Bróker de préstamos”. Este tipo de portales, o en este caso, aplicaciones, se especializan en ofrecer al cliente diferentes préstamos que puedan cumplir sus necesidades. El usuario simplemente rellan unos datos básicos, y la aplicación devuelve diferentes productos en los que podría estar interesado, para así ahorrar tiempo de búsqueda.

No obstante, en Top5Credits.com nos aseguran que, cuando hablamos de precios, “los bancos tradicionales suelen ganar”. Por ejemplo, un préstamo personal de BBVA, ING Direct o la Caixa rara vez supera el 10% TAE, “mientras que las Fintech difícilmente se sitúan por debajo del 25%”. No obstante, remarcan que “el día que las Fintech puedan proporcionar intereses igual de bajos. la banca tradicional se desmoronará. Actualmente es lo único que pueden ofrecer, ya que respecto a rapidez, comodidad e incluso transparencia, las Fintech suelen ganar”.

¿Cuándo es un préstamo barato?

Con los préstamos no podemos hacer comparaciones fáciles como en el súper. Esto se debe a que el índice con el que determinamos su precio es la TAE (Tasa Anual Equivalente), y este índice puede ser engañoso. Por ejemplo un préstamo de 1.000 euros al 10% TAE no significa que paguemos 100 euros en comisiones. “Básicamente porque es un índice de lo que pagaremos al año”, aclaran desde Top5Credits. “Si tardamos un año, pagaremos 100 euros. Pero si tardamos 6 meses, la mitad. Si son 2 años, el doble. Y eso si no contamos posibles gastos asociados, como contrratación de seguros.”

Además, hay que tener en cuenta que muchas financieras usan el TIN, un índice que omite comisiones ocultas que el TAE sí contempla, como las famosas comisiones de apertura y estudio. También es cierto que no existe un %TAE mágico que nos diga lo barato que es un préstamo. “Un crédito de 500 euros a devolver en 1 mes y con el 100% TAE es mucho más barato que uno de 70.000 al 10% TAE en 10 años”, inciden en el portal financiero.

Por ello, se recomieda al usuario que haga lo mismo que hace en el súper cuando va a comprar un producto. “Comparar con la competencia. Si una financiera me ofrece un 7% TAE, pero la otra un 5%, tenemos pistas de qué es más barato. Por supuesto los créditos tienen otras consideraciones a tener en cuenta, como los plazos o posibles condiciones del contrato, por lo que no es tan simple como escoger el que tenga la TAE más baja. Pero, sin duda, es un buen indicador para empezar”.

También recomiendan que esperen a recibir una preoferta antes de terminar de comparar. Muchas financieras ofrecen condiciones estupendas en su publicidad, pero luego el usuario puede que no tenga acceso a ellas debido a su pefil. “Un usuario miembro de ASNEF no va a tener la misma oferta que un cliente que lleva toda la vida siendo miembro del banco que ofrece el préstamo”, aseguran.