Coronavirus: India confina a sus 1.300 millones de habitantes

Los casi 1.300 millones de habitantes de la India estarán, desde la medianoche de este martes y durante 21 días, bajo un "completo confinamiento" para hacer frente a la pandemia del coronavirus que hasta la fecha suma en el país 482 contagiados y 9 fallecidos, anunció el Gobierno indio.



"Desde la medianoche de hoy (este martes -18.30 GMT-) todo el país estará bajo un completo confinamiento. Para salvar a la India y a cada indio, estará totalmente prohibido aventurarse fuera de casa", afirmó el primer ministro indio, Narendra Modi, en su segundo discurso televisado a la nación por la crisis del coronavirus en menos de una semana.



"Este es un paso esencial en esta decisiva batalla contra la pandemia del coronavirus", continuó, y explicó que "para los expertos en salud, un mínimo de 21 días es crucial para romper el ciclo de infección" de la enfermedad.



"Si no somos capaces de enfrentar esta pandemia en los próximos 21 días, el país y tu familia sufrirá un retroceso de 21 años", enfatizó el primer ministro para convencer a los ciudadanos de que respeten el confinamiento, tras dos días en los que, pese a que la medida ya era aplicada en varios estados y las principales ciudades, mucha gente continuó saliendo a la calle.



"No hay otra manera de permanecer a salvo del coronavirus", insistió.



1.800 MILLONES DE EUROS PARA SANIDAD



Modi indicó que la medida fue tomada por recomendación de los expertos y ejemplificó que es la misma que están tomando la mayoría de países afectados.



"Estamos tomando todas las medidas para asegurar la continuidad de los suministros esenciales (...) El Gobierno central ha asignado 150.000 millones de rupias (unos 1.816 millones de euros) para fortalecer la infraestructura sanitaria nacional para tratar a los pacientes con coronavirus", anunció.



Ese dinero estará destinado a la adquisición de equipamiento médico, capacitación del personal sanitario e incrementar el número de pruebas del Covid-19, que desde que se detectaron los primeros casos en enero de este año, se han realizado 20.864 test, según el estatal Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR, en inglés).



COSTE ECONOMICO



Modi admitió que "este confinamiento implicará un coste económico para el país", aunque no estimó a cuánto ascenderá y, horas antes, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, ya adelantó que el Gobierno trabaja en un "paquete de medidas" para aliviar ese coste, que se anunciará "más temprano que tarde".



De momento, su departamento anunció una serie de medidas de carácter fiscal para amortiguar la caída de ingresos de familias y empresas debido al parón de la actividad económica.



"La fecha límite para (presentar la declaración) del impuesto de la renta personal del año fiscal 2018-2019 se extiende hasta el 30 de junio de 2020. Para los pagos retrasados, la tasa de interés se reduce del 12 % al 9 %", informó.



También retrasa el Ejecutivo al mismo día el pago de otros impuestos como el que grava el patrimonio o las transacciones, y aplaza también al último día de junio el pago por parte de las empresas del Impuesto de Bienes y Servicios (GST), correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de este año.



Además, "los titulares de tarjetas de débito que retiren dinero de cualquier cajero automático podrán hacerlo sin cargos durante los próximos tres meses", dijo Sitharaman, con objeto de facilitar que la población disponga de dinero líquido sin tener que desplazarse más de lo necesario.



En ese sentido también autorizó una "exención completa" de los cargos derivados de no respetar el "saldo mínimo" impuesto por cada entidad bancaria en las cuentas de ahorro, en tanto que reduce los cargos por las transacciones comerciales digitales.



PREVENCION DE LAS QUIEBRAS



Para evitar la quiebra de empresas ante el parón de su actividad, el Ejecutivo ha suspendido varias secciones del Código indio de Insolvencia y Bancarrota (IBC), que otorgaban el derecho a los acreedores de solicitar ante las autoridades el inicio de un proceso de resolución por insolvencia contra las empresas deudoras.



Dicha suspensión, apuntó Sitharaman, se aplicará "si la situación continúa más allá de abril".