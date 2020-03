México, directo al desastre del Covid: increíble vídeo del presidente

El rechazo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a las medidas preventivas de contagio del COVID-19 se pusieron de nuevo en evidencia ya el pasado viernes, durante el comienzo de su gira por el sureño estado de Oaxaca.



A su llegada a la entidad, el mandatario realizó un recorrido dentro de su camioneta pero, sin embargo, saludó estrechando la mano a las personas que se acercaron al vehículo contraviniendo las recomendaciones de los especialistas de salud, entre las que se encuentran el aislamiento social y evitar abrazos, besos y saludos de mano.

Además, publicó este lunes se dufundió este vídeo en Twitter donde dice "No dejen de salir, estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan. "No dejen de salir, estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan. Sigan llevando a las familias a comer, a los restaurantes":

"No dejen de salir, estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan. Sigan llevando a las familias a comer, a los restaurantes. Vamos a seguir haciendo la vida normal" López Obrador, presidente de México.



El país cuenta con 316 casos.





Incluso permitió que varias personas le hablaran por la ventana a menos de 30 centímetros de distancia y también estrechó la mano al gobernador de este estado, Alejandro Murat, y a varios asistentes al evento.



No obstante, durante la inauguración del hospital rural del IMSS Bienestar, en el municipio de Tlaxiaco, reiteró que el país está preparados y pidió a la población que "tenga confianza" pues su gobierno está trabajando desde hace tres meses para prepararse contra la pandemia.



Señaló que las medidas tomadas por su gobierno buscan preservar la vida de los mexicanos "pero también tenemos que pensar que no se exagere porque nos afecta en la economía".



Expresó que si no se han tomado medidas más drásticas es para evitar que haya psicosis y, en este sentido, añadió que "cuando se requiera la fortaleza vamos a estar debilitados".



Adelantó que el lunes por la mañana se reunirá con su gabinete para afinar el plan contra el COVID-19 y "saber cuáles son las regiones más complicadas y adversas".



El mandatario inició una gira en el estado de Oaxaca, la cual concluirá el domingo y que involucra varios actos masivos.







PUEBLOS DE SIERRA NORTE, PREOCUPADOS POR COVID-19



Este viernes, los pueblos originarios de la sierra norte del estado publicaron un comunicado en el que mostraron su preocupación ante el riesgo de propagación del COVID-19 durante estos actos públicos.



El documento, dirigido al secretario de salud Jorge Alcocer Varela, al gobernador Alejandro Murat y al secretario de salud estatal, Donato Casas Escamilla, expuso los factores de desventaja que tienen los pueblos ante la pandemia.



Argumentaron que la región carece de capacidad de respuesta para enfrentar un brote de contagios del virus.



Asimismo, solicitaron que todos los actos que realicen los funcionarios de gobierno "estén justificados y sean necesarios" con la finalidad de prevenir los contagios, pues no cuentan con infraestructura médica ni los insumos para atender emergencias.







ACCIONES POLÉMICAS ANTE CORONAVIRUS



En los últimos días, el mandatario causó polémica al pedir a los mexicanos que carguen consigo amuletos y estampitas de santos y vírgenes para hacer frente al coronavirus.



Aunado a ello, trascendió una imagen suya rechazando la aplicación de gel antibacterial en las manos previo a su llegada a su conferencia matutina.



El 4 de marzo minimizó las recomendaciones que había en otros países de limitar los contactos físicos para frenar los contagios. "Hay que abrazarse, no pasa nada", dijo.



El mandatario se ha negado a cancelar eventos masivos e incluso, el fin de semana pasado acudió a una gira en el estado de Guerrero.



La pandemia del COVID-19 suma en México 164 casos confirmados, 448 sospechosos y 1 deceso.