Andalucía está dispuesta a prestar respiradores a Madrid

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado este martes que Andalucía está "dispuesta" a hacer un préstamo de un volumen determinado de respiradores a la Comunidad de Madrid, que serían aparatos de los que están recogiendo ahora de clínicas privadas donde no se están utilizando.



Aguirre ha explicado en rueda de prensa telemática, tras una reunión del gabinete de crisis, que esos respiradores que llevan días recogiendo no están incluidos en los planes de contingencia que se han aprobado para prever picos de 9.000 y 15.000 contagios en la comunidad.



Estos aparatos están siendo recogidos por parte de la Consejería de Salud para agruparlos en Antequera (Málaga), como centro geográfico de la comunidad, y así poder llevarlos fácilmente a cualquier parte de la región si fuera necesario en un momento determinado.



El consejero ha detallado las cifras de camas con respiradores, que son en total 640 en UCI públicas y otras 200 en privadas; 673 en salas de reanimación públicas y 178 en privadas; y otros 553 quirófanos con equipos que podrían pasarse a UCI.



Ahora mismo la comunidad tiene poco más de un centenar de pacientes en la UCI con insuficiencia respiratoria, por lo que el consejero entiende que hay "un colchón bastante importante".



Por otra parte, sobre un posible traslado de enfermos entre comunidades, Aguirre ha dicho que no está contemplado y que tendría que ser primero una comunidad quien lo planteara, a través del Ministerio de Sanidad.



"Cuando se plantee en tiempo y forma se tomarán las decisiones más oportunas", ha añadido.