Sanidad admite la escasez de equipos de protección los sanitarios

El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha admitido este martes que el contagio de los profesionales sanitarios, que presentan mayor tasa que otros países afectados, se puede deber "en parte" a la escasez de equipos de protección.



En rueda de prensa, Simón ha explicado que desde el primer momento hubo dos o tres brotes nocosomiales que afectaron a la transmisión entre el personal sanitario, lo que influyó por "una parte" en el número de afectados, que hasta la fecha son 5.400.



Ha asegurado que "no se puede negar" que el acceso a los equipos de protección personal, aunque está resultando "suficiente", en "algunos puntos, puede haber momentos críticos en la capacidad" de éstos.



Y lo ha justificado en "un problema de acceso al mercado", ya que esos equipos "han sido durante mucho tiempo muy escasos" a nivel global.



Aunque ha indicado que se está en proceso de solucionar estos problemas, ha reconocido que "no hay disponibilidad global fácil" de los equipos, lo que tiene "puede tener una parte" de implicación en el incremento de los contagios entre el personal sanitario.



No obstante, ha dicho que, por otra parte, estos profesionales que se han podido infectar en su práctica diaria, también algunos de ellos se ha infectado en la comunidad, "una opción que también existe".



Todos estos son aspectos que hay que valorar, por lo que ahora mismo no se puede hacer una interpretación más detallada, ha afirmado Simón.



Por otra parte, Simón ha recordado que ya hace casi 10 días desde que se implementaron las medidas del estado de alarma, que ha calificado de "muy duras" y "restrictivas", y que, en principio, "deben de tener un impacto muy importante".



A su juicio, la "visibilidad" de esas medidas se tiene que observar "en estos días, no sé si mañana o el viernes", pero "queda muy poquito".



Además del impacto directo, las medidas han tenido también un "impacto colateral importante", como en los comportamientos sociales, que han cambiado "sustancialmente", y en los "contactos efectivos" que puedan favorecer el contagio, que se han reducido "enormemente".