Televisión y medios digitales, principales opciones del confinamiento

La televisión y los medios digitales son las principales opciones de entretenimiento elegidas durante el periodo de confinamiento provocado por la expansión del covid-19, según datos de IPG Mediabrands, que constata que esta situación está produciendo un cambio en los hábitos de los consumidores, obligados a quedarse en casa.

El consumo no se ha detenido ante esta situación excepcional y de crisis social, sino que se ha modificado

Para analizarlo, IPG Mediabrands ha elaborado un informe, bajo el paraguas 'IPG Mediabrands Spotlight', con el objetivo de proporcionar una perspectiva desde el punto de vista económico y de comunicación sobre cómo las marcas están abordando esta nueva situación, así como pautas y oportunidades para afrontar los retos que se presentan.

"El consumo no se ha detenido ante esta situación excepcional y de crisis social, sino que se ha modificado. Las personas siguen comprando y gastando durante este tiempo de confinamiento, pero lo hacen de forma diferente. De hecho, el 86% de los consumidores han cambiado activamente sus hábitos diarios en respuesta al brote", afirma Mapi Merchante, Analytics, Insights & Strategy Director en IPG Mediabrands.

En este sentido, el estudio revela que en los últimos días se ha experimentado un aumento considerable en el consumo de medios digitales y redes sociales, De hecho, los diarios digitales -en promedio- han incrementado su tráfico estos días un 100%. En los buscadores, la tendencia es clara, con un incremento del 252% en las búsquedas en la última semana vinculadas a la palabra 'Coronavirus', siendo la Comunidad de Madrid la que mayor número de búsquedas concentra debido a la gran cantidad de número de casos de infectados, con cerca de 7.000 positivos.

Por su parte, la televisión se ha convertido también en la fuente principal de entretenimiento e información, con un aumento del consumo de televisión significativo pues, en el total de la población, el aumento llegó al 46% el sábado 14 de marzo respecto al mismo momento del año anterior. Los incrementos más relevantes se registran entre los jóvenes de entre 13 y 24 años, que el domingo 15 de marzo anotaron un +69% en su consumo televisivo.

Por franjas horarias, las del 'Day Time' son las que experimentan mayores subidas. Mañana, sobremesa y tarde son las que más aumentan, alrededor de un 25% en total población. En el target de 13 a 24 años aumenta considerablemente la tarde, llegando a un 44%.

Por otro lado, también están experimentando un gran crecimiento otros contenidos como los informativos (con un aumento del 65% en su consumo diario versus el mismo momento del año anterior) y los religiosos, ya que las retransmisiones religiosas han crecido en la última semana un 80%. Por el contrario, la cancelación de las principales competiciones deportivas ha llevado a que el consumo descienda en un 50%.

Respecto a las plataformas de visionado online, el lunes 16 de marzo se experimentó un aumento del 115% en el total de la población. En este caso son también los jóvenes los que anotan subidas más significativas, llegando a un 165% el lunes 16 de marzo versus el mismo lunes del año anterior.

Los medios digitales también han incrementado notablemente sus números, según el estudio. En concreto, las versiones digitales de los medios de comunicación informativos son los que más están notando este cambio de hábitos en el consumo: diarios digitales (45% más de páginas vistas), radio online (un 112% más de audiencia digital) y televisión online en directo (un 93% más de usuarios únicos).

LA ALIMENTACIÓN SUBE, EL TURISMO BAJA

Sobre los sectores que manifiestan, por el momento, un buen comportamiento en España destacan el de la alimentación y los supermercados, donde se ha producido una subida global del 8,3% provocada por las compras de artículos no perecederos y de higiene personal, un incremento que también se produce en las búsquedas online, en concreto, en las búsquedas en el sector alimentación (+73% entrega a domicilio, +95% supermercado a domicilio).

También se ha producido incremento en e-Commerce y Delivery ya que las compras en Internet se han disparado un 138% ya en la semana del 24 de febrero al 1 de marzo con respecto a la media de los meses anteriores. En cuanto al 'entretenimiento in house', se constata que en España ya se está apreciando cómo las descargas de aplicaciones y la venta de servicios en streaming ha aumentado. En China, los juegos por Internet han incrementado un 50% sus ventas.

En cuanto a las farmacéuticas, la crisis del covid-19 está beneficiando, especialmente, a aquellas compañías que se han lanzado a la búsqueda de una vacuna que ponga freno a la epidemia. En el caso de los productos sanitarios: las ventas de desinfectante de manos se han incrementado un 255% durante el mes de febrero, mientras que las ventas de jabones líquidos han crecido un 7% y alerta de que puede que se produzca falta de stock.

En cuanto a la educación a distancia, el sector de las tecnologías ha tenido un crecimiento explosivo, en parte, por querer impulsar la educación a distancia en los últimos meses. La inversión en el sector de Edtech asciende a 18,66 billones de dólares a nivel mundial, y con el cierre de colegios y universidades este sector crece aún más.

Por el contrario, entre los sectores que se han visto afectados de una forma más negativa se sitúan el turismo y el ocio, en concreto, aerolíneas, agencias de viaje, hoteles, cines o teatros. En este campo, advierte de que el turismo puede desplomarse un 25% por el coronavirus y están en riesgo 50 millones de empleos en todo el mundo.

Para las pymes, en España, una de cada tres está afectada, con una merma de ingresos que puede llegar a los 10.000 millones y se calcula que el 10% iniciará expedientes de regulación de empleos temporales (ERTE), mientras que en hostelería, se calcula que la restauración será una de las áreas económicas más perjudicadas, con un 96% de las empresas del sector que ya está notando una caída de clientes, con retrocesos que, dependiendo de categorías y ciudades, pueden llegar hasta el 40%, según datos de la consultora NPD.

En textil, las ventas se han desplomado un 2,1% en febrero, con una falta de suministros que llevará a muchas empresas a buscar proveedores en otros países, más caros que los chinos, lo que elevará sus costes; en automoción, varias son las compañías del sector que han decidido suspender la producción por falta de suministros y por las restricciones gubernamentales a la movilidad para frenar la propagación del virus; y en petróleo, la pandemia ha reducido de manera considerable la demanda. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) el mes pasado recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo, que para el 2020 se ha reducido un 55%.

Sobre las consecuencias económicas a nivel internacional, prevé que la tasa de crecimiento del PIB mundial será la más baja en 30 años, alrededor del 2%; mientras que recuerda que en España el Ibex ha caido un 9,1% en cuatro sesiones y, en las seis últimas jornadas, el descenso es del 11,15%, su mayor retroceso desde 2011. En el resto de Europa, los parqués pierden alrededor de un 4%.

Por último, entre los efectos de la pandemia, el estudio también revela un cambio rápido de la cultura que han fomentado la creación de comunidades digitales, aumento de las audiencias de los e-games, el ocio llevado al terreno online, el alza de la tendencia 'Do It Yourself', el 'balconing' como nueva forma de socializar y el humor como vía de escape.