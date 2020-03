"Por cada contagiado certificado hay 10 no censados" en Italia

Los contagiados en Italia por el coronavirus pueden ser diez veces más de los comunicados oficialmente y alcanzar los 600.000, según admitió el jefe de la Protección civil italiana, Angelo Borrelli, en una entrevista en el diario "la Repubblica".



"Por cada contagiado certificado hay diez no censados", admite Borrelli, que es la persona que cada día comunica en rueda de prensa los datos oficiales y este lunes cifró en 63.000 los infectados.



A la pregunta de si tiene sentido continuar dando los número de positivos cada día, el jefe de la Protección Civil asegura que también lo ha pensado y que muchas personas le piden que se detenga.



"Pueden ser datos imperfectos, pero desde el primer día he asegurado que diría la verdad, es un compromiso que he tomado con el país. Si nos detenemos, nos acusarán de esconder cosas", explica.



Según los datos proporcionados por Borrelli este lunes, el número de muertos en Italia por coronavirus alcanzó los 6.077, con un aumento de 602 en solo 24 horas, lo que representa el segundo día consecutivo en que decrecen los fallecimientos.



El número de personas actualmente enfermas se situó en 50.418, un aumento de 3.780 casos positivos respecto a los registrados el domingo, mientras que en total las personas que han contraído oficialmente el virus han sido 63.000.



Critica el comportamiento de algunas personas, como el grupo de amigos de la provincia de Lodi que el 23 de febrero se fue de vacaciones a la isla de Ischia lo que provocó contagios en esa zona o los 29 residentes de Bérgamo de vacaciones en Sicilia. Además señala que el partido de fútbol Atalanta-Valencia, jugado en el estadio milanés de San Siro con 46.000 espectadores, "potencialmente fue un detonador".



Del mismo parecer es el director de la Unidad de Microbiología y Virología de Padua (Véneto), Andrea Crisanti, que se encarga de la campaña de pruebas masivas que está implementando la región.



"En Italia falta contabilizar al menos 250.000 asintomáticos, la mayor parte concentrados en Lombardía, y otros 200.000 con síntomas", explica en una entrevista en el diario local, "Il Gazzettino".



Crisanti destaca la importancia de realizar pruebas de manera masiva como ha hecho Veneto y explica que el objetivo es pasar de las 2.000 a las 4.000 pruebas diarias hasta llegar a las 20.000 cada día.



Porque gracias a las 61.115 pruebas efectuadas en Veneto, la región que más ha hecho, se han localizado 5.505 enfermos asintomáticos, mientras que en Lombardía que tiene el doble de habitantes de Véneto se han realizado 73.242 análisis.



El periodista y vicedirector de la página de información "Il Post", Francesco Costa, denunciaba en un artículo hace unos días que "los datos sobre el coronavirus cada vez dicen menos" de la situación.



"Dado que COVID-19 solo se presenta en forma grave en una minoría de personas infectadas, esto significa que la cifra de Protección Civil representa solo una porción bastante pequeña de personas infectadas en Italia, que son al menos cuatro o cinco veces ese número", explicaba.



Pero además, agregaba Costa, el criterio para realizar las pruebas "cambia de región a región" y esto hace que los datos no sean realistas.