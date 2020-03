España-Italia: diferencias y similitudes de 55 días de batalla

Ambos confirmaron sus primeros positivos por coronavirus en las mismas fechas, pero a día de hoy Italia, con el doble de contagiados que España, es el país con más muertos del mundo, incluido China; la pregunta que ahora no para de hacerse el nuestro es si logrará contener antes la curva de contagios.



Desde hace semanas, los ojos de España están puestos en el país transalpino, donde las autoridades tomaron antes las primeras medidas drásticas -como el cierre de centros educativos y negocios no esenciales o la restricción de movimientos de sus ciudadanos-, aunque con condiciones más laxas que cuando el nuestro decidió declarar el estado de alarma.



Italia ha ido endureciendo las condiciones progresivamente -este fin de semana ha dado su paso más rotundo al vetar todas las actividades productivas excepto las esenciales-, logrando que el virus se expandiera poco fuera de Lombardía y otras regiones del norte, donde ha sido especialmente voraz. En España, Madrid es la más afectada, aunque los otros focos -Cataluña y País Vasco- están más dispersos por el mapa.



Así ha sido la evolución de la crisis del coronavirus en los dos países:



30 ENERO



ITALIA



- Confirmados dos casos importados en Roma.



31 ENERO



ESPAÑA



-Primer positivo importado en Canarias.



-Una veintena de españoles son repatriados de Wuhan y son trasladados al Gómez Ulla para pasar 14 días de cuarentena.



ITALIA



- El Gobierno declara el estado de emergencia y asigna 5 millones a la contención del coronavirus.



- Cierre del tráfico aéreo con China.



3 FEBRERO



ITALIA



-Medio centenar de italianos son repatriados de Wuhan y puestos en cuarentena en un centro militar al sur de Roma.



6 FEBRERO



ITALIA



-Uno de los repatriados da positivo.



9 FEBRERO



ESPAÑA



-Segundo positivo en Mallorca.



12 FEBRERO



ESPAÑA



- El Mobile World Congress, cancelado.



14 FEBRERO



ESPAÑA



- España queda libre de coronavirus: los dos pacientes positivos confirmados hasta la fecha reciben el alta.



21 FEBRERO



ITALIA



- Primera víctima mortal en Véneto.



- 16 positivos en las regiones de Lombardía y Véneto, al norte.



- Primer contagio local.



22 FEBRERO



ITALIA



- Segundo fallecido. 60 infectados.



- 60.000 personas aisladas: el Gobierno crea la "zona roja" que impide entrar o salir de 11 municipios de estas dos regiones.



23 FEBRERO



ITALIA



- 150 casos y 3 muertos.



- Cancelado el Carnaval de Venecia y todos los eventos deportivos en Véneto y Lombardía.



- Cerrados centros educativos y museos; cancelación de manifestaciones, públicas o privadas en estas dos regiones.



24 FEBRERO



ESPAÑA



- El coronavirus vuelve a Canarias: un italiano de vacaciones en Tenerife da positivo.



ITALIA



- 231 casos y 7 muertos.



- El Vaticano cancela eventos a puerta cerrada.



25 FEBRERO



ESPAÑA



- Primeros casos en Madrid y Cataluña, que contabilizan un positivo cada una.



- El Ministerio de Sanidad recomienda no viajar a las zonas de riesgo -China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia- y refuerza las medidas de prevención "pensando en un escenario de contención".



ITALIA



- El virus viaja al sur: primer caso en Sicilia. En total, 11 fallecidos y 322 infectados.



26 FEBRERO



ESPAÑA



- Primeros contagios locales, en concreto 3. El total asciende a 15 casos.



ITALIA



-400 casos y 12 muertos.



27 FEBRERO



ESPAÑA



- Los contagiados superan la veintena.



ITALIA



- 650 contagiados y 17 muertos.



28 FEBRERO



ESPAÑA



- El mismo día que la OMS eleva el riesgo de expansión global de "alto" a "muy alto", se registran los dos primeros positivos en País Vasco; ya son 34 contagiados en siete comunidades.



ITALIA



- Los casos de contagio suman 821 y 21 los fallecidos.



- Primer paquete de medidas a los habitantes de la "zona roja", como la suspensión del pago de las facturas de luz y gas



29 FEBRERO



ESPAÑA



- Medio centenar de casos en 10 comunidades.



- Sanidad descarta aconsejar la anulación de eventos masivos o restringir la libertad de movimientos



ITALIA



- Los positivos superan los 1.000 y los muertos ascienden a 29.



1 MARZO



ESPAÑA



- 73 casos, la mayor parte en la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Cataluña.



ITALIA



- 1.694 contagios y 34 muertes.



- Prórroga del cierre de comercios, museos y escuelas de la "zona roja" hasta el 8 de marzo.



2 MARZO



ESPAÑA



- 115 casos en 13 CCAA.



- Sanidad aconseja a los que tengan síntomas que se queden en casa.



ITALIA



- Se superan los 2.000 infectados. 79 fallecidos.



3 MARZO



ESPAÑA



- Se conoce la primera muerte, ocurrida el 13 de febrero, gracias a una investigación retrospectiva en la Comunidad Valenciana.



- Los contagiados son 151; 49 de ellos están en Madrid.



ITALIA



- 2.263 contagios y 79 muertos.



4 MARZO



ESPAÑA



- Segunda víctima mortal en el País Vasco. 200 contagiados.



ITALIA



- 3.000 positivos y 107 muertos



- Cierre de todos los centros educativos del país hasta el 15 de marzo.



5 MARZO



ESPAÑA



- 260 casos. Tercera muerte.



ITALIA



- 3.200 casos. 148 fallecidos.



- El Gobierno aprueba una partida de 7.500 millones para mitigar el impacto económico de sus medidas.



6 MARZO



ESPAÑA



- 374 casos y 4 muertos.



- Madrid cierra centros de mayores sin asistencia socio-sanitaria y prohíbe las prácticas en centros sanitarios.



ITALIA



- 3.916 casos y 197 muertes.



7 MARZO



ESPAÑA



- 430 contagiados y 10 fallecidos.



- Un barrio del municipio riojano de Haro, en cuarentena por 60 positivos.



ITALIA



- 5.061 casos y 233 muertos.



8 MARZO



ESPAÑA



- Los positivos rebasan los 600. Los fallecidos suman 17.



- Manifestaciones del 8M en todo el país.



ITALIA



- 366 muertos y 6.387 infectados.



- El Gobierno amplía de madrugada la "zona roja" y decreta el aislamiento hasta el 3 de abril de Lombardía y de 14 provincias del norte, con 16 millones de habitantes.



- A nivel nacional se clausuran teatros, cines, museos y monumentos, mientras que bares y restaurantes solo podrán abrir hasta media tarde.



- El feminismo celebra su día solo en los medios de comunicación con especiales en prensa, televisiones y redes sociales.



9 MARZO



ESPAÑA



- Los positivos se disparan a 1.204 y los muertos a 28.



- El escenario pasa a ser de "contención reforzada" y la Comunidad de Madrid y las localidades de Vitoria y Labastida, zonas de "transmisión comunitaria alta". Se suspenden las clases y se recomienda el teletrabajo.



A nivel nacional, se aconseja el cuidado domiciliario de los mayores y que las personas con enfermedades crónicas o con multipatologías limiten las salidas de casa.



ITALIA



- Los muertos son ya 463 y los contagiados 7.985.



- El Gobierno amplía las restricciones a todo el país hasta el 3 de abril: limita la movilidad entre ciudades, a excepción de casos laborales o de salud, se suspenden todos los eventos deportivos, se prohíben las concentraciones públicas y se pide el confinamiento a la ciudadanía.



10 MARZO



ESPAÑA



- 1.639 casos y 35 fallecidos.



- Vetados todos los vuelos desde Italia hasta el 25 de marzo y los viajes del Imserso durante un mes.



- En las zonas de transmisión alta, se anulan los eventos en espacios cerrados de más de 1.000 personas y se reduce a un tercio el aforo de los que no alcancen esa cifra.



- Las Fallas quedan aplazadas.



- Madrid cierra teatros, bibliotecas y polideportivos.



ITALIA



- 631 fallecidos y 10.149 contagiados



- El presidente de Lombardía, la zona más azotada por el coronavirus, pide que se endurezcan las medidas.



11 MARZO



ESPAÑA



- Convertido en pandemia global por la OMS, el coronavirus deja en España más de 2.150 casos, la mitad de ellos en Madrid. Hay 51 fallecidos.



- Las comunidades siguen tomando sus decisiones: Madrid cierra sus centros deportivos y grandes museos, Cataluña habilita el teletrabajo a los empleados públicos y el País Vasco cierra en Álava sus escuelas.



ITALIA



- Los muertos son 827 y los contagios llegan a 12.462.



- El Gobierno atiende la demanda de Lombardía y declara a toda Italia "zona roja". Se cierran los negocios no esenciales, excepto farmacias o de alimentos, y se restringen aún más los movimientos: solo se puede salir a la calle para ir a trabajar, hacer la compra, pasear al perro o hacer deporte, pero de manera individual y sin formar grupos.



12 MARZO



ESPAÑA



- 84 fallecidos y más de 3.000 contagiados.



- El Gobierno aprueba medidas por 18.225 millones de euros.



- Dieciséis comunidades y Melilla cierran sus centros educativos. - Igualada y otras localidades catalanas cercanas confinan en sus casas a 70.000 personas.



ITALIA



- Los fallecidos superan por primera vez los mil y los casos de contagios totales son 15.113.



13 MARZO



ESPAÑA



- 120 fallecidos y 4.200 infectados.



- El Gobierno anuncia que declarará el estado de alarma durante 15 días.



- Madrid clausura todos los locales menos los de alimentación y primera necesidad.



- Gobierno y comunidades recomiendan a la población que se confine voluntariamente en sus casas.



- Los desplazamientos multitudinarios de personas de Madrid hacia sus segundas residencias en el litoral o en el interior levantan los recelos de las comunidades destinatarias.



ITALIA



- 1.266 personas han fallecido. Los contagios totales sobrepasan los 17.000.



- Primera ayuda desde China: Un equipo de nueve expertos que combatió al coronavirus en Wuhan llega con un cargamento de 31 toneladas de material sanitario.



14 MARZO



ESPAÑA



- El Consejo de Ministros declara el estado de alarma por segunda vez en democracia, en este caso por un virus que alcanza ya a 5.753 personas y ha matado a 136.



- Medidas drásticas en todo el país que limitan el movimiento -salvo para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales o cuidar a ancianos o dependientes- y la actividad comercial; se permite al Estado asumir competencias de otras administraciones y disponer de medios sanitarios públicos, privados y militares.



ITALIA



- 17.750 personas están contagiadas y 1.441 han muerto.



- Diferentes regiones del sur denuncian la llegada de personas desde las regiones del norte más castigadas por el coronavirus pese a las limitaciones de movimiento.



15 MARZO



ESPAÑA



- 288 fallecidos y 7.753 positivos.



- El Gobierno pone en manos de las autonomías las instalaciones sanitarias privadas y les permite habilitar espacios públicos y privados que reúnan las condiciones necesarias. Se suspende también la actividad de las peluquerías.



ITALIA



- 1.809 muertos y 20.603 contagiados.



- Italia busca urgentemente mascarillas ya que las compradas en el exterior no llegan a causa del bloqueo de fronteras.



- El papa Francisco anuncia que todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se harán sin la presencia física de fieles.



16 MARZO



ESPAÑA



- 309 muertos y 9.192 contagiados.



- Cierre de fronteras terrestres: sólo podrán entrar residentes, transportes de mercancías o casos de fuerza mayor.



ITALIA



- Los muertos llegan a 2.158 y los contagiados a 23.073.



- El Gobierno aprueba una partida de hasta 25.000 millones de euros, pero que movilizará ayudas de hasta 350.000 millones de euros, destinados a reforzar el Sistema Sanitario Nacional y los servicios de Protección Civil, apoyo al empleo, moratorias del pago de hipotecas o suspensión temporal de las obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos y a familias.



- Se prohíbe a las empresas despedir a sus trabajadores en dos meses.



17 MARZO



ESPAÑA



- 491 fallecidos y 11.178 contagiados.



- Luz verde a un plan de choque que movilizará 200.000 millones de euros, cerca de un 20 % del PIB, con medidas para dotar de liquidez a las empresas, facilitar los ajustes temporales del empleo y ayudar a las familias más perjudicadas.



- Sanidad inicia el reparto de más de un millón de mascarillas.



ITALIA



- 2.503 fallecimientos y 26.062 contagios.



- El Ejecutivo moviliza a los talleres de las prisiones para la producción de mascarillas, que se sumarían así a las donadas por varias empresas, entre ellas las chinas Zomlion y Huawei.



18 MARZO



ESPAÑA



- La pandemia deja 13.716 infectados y 598 fallecidos. Pero, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo peor está aún por llegar.



- Se dispara la alerta por la propagación en residencias de ancianos, con decenas de muertos en Madrid, Vitoria y Tomelloso (Ciudad Real).



- Comienzan a funcionar los hoteles medicalizados en Madrid para pacientes leves.



ITALIA



- Los muertos son ya 2.503 y los contagiados totales 31.506.



- La situación en Lombardía es límite: faltan camas, plazas en cuidados intensivos y médicos y personal sanitario.



19 MARZO



ESPAÑA



- 800 muertos. Hay más de 17.500 casos.



- Estrés en los hospitales madrileños con 6.777 positivos, 498 fallecidos y casi 600 en la UCI.



ITALIA



- Italia supera a China en número de muertos: 3.405 frente a 3.245. Los positivos ascienden a 33.190.



- La imagen de 60 ataúdes colocados en una treintena de camiones del Ejército da la vuelta al mundo.



- Llega de Estados Unidos y de China material médico e infraestructuras.



- Lombardía avisa que "dentro de poco" el sistema sanitario no estará "en condiciones de dar una respuesta a quien enferma".



20 MARZO



ESPAÑA



- Casi 20.000 contagiados y 1.002 muertos.



- La "sobrecarga" y la "presión" en las UCI de determinados hospitales está obligando a ser "un poco más restrictivos" a la hora de admitir pacientes, admite Sanidad.



- Se descarta por el momento endurecer las medidas.



ITALIA



- 4.032 muertes. 47.021 positivos.



- El Ejecutivo cierra todos los parques y jardines públicos y prohíbe realizar actividades lúdicas o recreativas al aire libre, pero consiente la práctica del deporte, correr o ciclismo "en proximidad de la vivienda y respetando la distancia de un metro entre las personas". Los desplazamientos los fines de semana a las segundas residencias quedan vetados.



21 MARZO



ESPAÑA



- 1.326 fallecidos Y 24.926 infectados.



- España compra 8 millones de mascarillas y cuatro robots que permitirán realizar cada día 80.000 pruebas de detección frente a las entre 15.000 y 20.000 que venían haciendo. Se distribuyen los primeros test rápidos.



- La Comunidad de Madrid habilita dos pabellones del recinto ferial de Ifema con 1.300 camas convencionales y 96 puestos de UCI para atender a pacientes y Cataluña adapta varios hoteles.



ITALIA



- Peor día hasta la fecha: 4.825 muertos y 42.681 contagiados.



- Las regiones más afectadas siguen clamando por el endurecimiento de las medidas y algunas toman sus propias iniciativas: Lombardía prohíbe hacer deporte y Véneto cierra todo establecimiento que no sean farmacias, parafarmacias y quioscos y los supermercados cerrarán los días festivos, entre otras.



22 MARZO



ESPAÑA



- 28.572 casos y 1.720 fallecidos.



- España anuncia que prolongará el Estado de alarma hasta el 11 de abril.



- Sanidad reparte 1,6 millones mascarillas entre las comunidades, pero algunas se siguen quejando de la falta de material sanitario.



- La UME comienza a desinfectar 21 residencias de mayores en la Comunidad de Madrid y acudirá a las que lo requieran.



ITALIA



- 5.476 muertos y 46.638 enfermos. Lombardía sigue aglutinando el 58% de los fallecimientos y el 63% de los casos. Con Véneto y Emilia-Romaña, representa el 85% de los contagiados.



- El Gobierno suspende hasta el 3 de abril todas las actividades productivas excepto las esenciales como la médica, agroalimentaria, logística y energía.



- Prohibición a todas las personas de moverse en medios públicos o privados del municipio en el se encuentren, salvo por necesidades de trabajo, por motivos de urgencia o de salud.



23 MARZO



ESPAÑA



- 462 fallecidos más, la mayor cifra hasta la fecha, y ya son 2.182. 33.089 infectados.



- Sanidad no descarta trasladar pacientes entre comunidades ante el colapso que sufren los servicios sanitarios de algunas.



- Aunque se "va suavizando progresivamente el incremento de casos que se notifican cada día" Sanidad aún no tiene la "certeza de haber llegado al pico".



ITALIA



- Bajan por segundo día las muertes al situarse en 6.077, y de los contagios, que son 50.418. Las autoridades piden prudencia sobre estas cifras y esperar a los siguientes días.